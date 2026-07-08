50歲莎莉賽隆全裸入鏡 罕見談性 自曝一夜情26歲小鮮肉

莎莉賽隆全裸入鏡，大秀好身材。（取材自Instagram）

好萊塢 影后莎莉賽隆（Charlize Theron）近期為新片「奧德賽」(The Odyssey)展開宣傳，再度以火辣造型成為話題。現年50歲的她在社群平台分享一張性感美照，大膽以雙手遮掩上半身全裸入鏡，展現凍齡身材，引發粉絲熱烈討論，直呼「根本看不出50歲」。

莎莉賽隆在照片中以俐落油頭搭配鮮紅唇妝，僅以一條白色布料與雙手巧妙遮掩身體，回眸望向鏡頭，散發自信魅力。這張照片是在她出席「奧德賽」倫敦首映前發布，短時間內便吸引大批網友按讚留言，紛紛稱讚她保養得宜、氣場十足。

隨後現身首映紅毯時，莎莉賽隆換上一襲黑色高衩禮服，秀出修長美腿，與同片演員安海瑟薇（Anne Hathaway）、麥特戴蒙（Matt Damon）等人一同亮相。「奧德賽」改編自古希臘史詩，由克里斯多福諾蘭執導，莎莉賽隆在片中飾演神秘女巫喀耳刻（Circe），是備受矚目的角色之一。

除了新片宣傳，莎莉賽隆日前登上Podcast節目時，也罕見分享感情與性生活。她透露，自己一生僅有過幾次一夜情，但最近與一名26歲男子發展短暫關係，笑稱那是一次「非常美妙的經驗」。她坦言，如今50歲反而比20、30歲時更享受自己的生活，也不急著投入一段穩定戀情。

莎莉賽隆多年來始終維持精實體態，她曾透露，平時透過皮拉提斯、瑜伽與飛輪等運動保持身材，也因此每次公開亮相都展現十足星味，再次證明歲月似乎沒有在她身上留下太多痕跡。