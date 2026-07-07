身兼演員、導演與製片 喬治庫隆尼將獲威尼斯影展終身成就獎

喬治庫隆尼將在威尼斯影展獲頒終身成就獎。（路透資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 喬治庫隆尼將於第83屆威尼斯影展獲終身成就金獅獎。

喬治庫隆尼將於第83屆威尼斯影展獲終身成就金獅獎。 重點二： 影展肯定他兼具演員、導演與製片人的多重卓越貢獻。

影展肯定他兼具演員、導演與製片人的多重卓越貢獻。 重點三：庫隆尼與威尼斯淵源深厚，曾多次帶作品參展並在此成婚。

好萊塢 男星喬治庫隆尼（George Clooney）將重返威尼斯影展 （Venice Film Festival），並獲頒終身成就金獅獎（Golden Lion）。影展委員會6日宣布，庫隆尼將於9月登場的第83屆威尼斯影展接受這項榮譽，表彰他身兼演員、導演與製片人的卓越貢獻。

「我在威尼斯有太多難忘的時刻。毫無疑問，威尼斯影展是我最喜歡的影展，能夠獲得金獅獎對我來說是莫大的榮幸。」庫隆尼在聲明中幽默表示：「當然，這或許也意味著我老了，但我欣然接受。」

庫隆尼與威尼斯影展淵源深厚，1998年便憑導演史蒂芬索德柏（Steven Soderbergh）執導、改編自雷納德（Elmore Leonard）小說的電影「戰略高手」（Out of Sight）亮相威尼斯；2005年則帶著自編、自導、自演的「晚安，祝你好運」（Good Night, and Good Luck）參展，奠定其導演地位。

近年他主演的電影「影星傑凱利」（Jay Kelly）也持續受到外界討論。2025年，庫隆尼與導演諾亞包姆巴赫（Noah Baumbach）一同出席該片宣傳活動，片中他飾演一名即將在義大利影展獲頒終身成就獎，卻因名聲、人生與自我價值陷入迷惘的電影巨星。如今庫隆尼本人即將在威尼斯獲頒終身成就金獅獎，也讓不少外媒形容這段經歷宛如「戲如人生」，巧妙與電影情節相互呼應。

威尼斯影展總監阿貝托．巴貝拉（Alberto Barbera）盛讚庫隆尼是「集演員、導演與製片人於一身，才華洋溢、魅力非凡的藝術家」，認為他成功融合昔日電影明星的魅力、卓越專業與現代電影人的敏銳視角，以跨越不同類型作品的能力，成為當代影壇最具代表性的人物之一。

除了電影事業，威尼斯對庫隆尼也別具紀念意義。他2014年與英國人權律師妻子艾瑪．艾拉穆丁（Amal Alamuddin）選擇在威尼斯舉行婚禮，這座水都也因此成為他人生的重要舞台。

第83屆威尼斯影展將於9月2日至12日舉行，庫隆尼屆時將正式接下終身成就金獅獎。