泰勒絲婚前協議據傳藏天價賠償「偷吃一次2,000萬」 還有保密條款

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）剛結束世紀婚禮。（路易威登提供）

美國流行天后泰勒絲 （Taylor Swift）與NFL 球星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）剛結束世紀婚禮，但婚前協議內容卻意外成為另一個討論焦點。外媒近日盛傳，兩人早在婚前便簽署長達40頁的婚前協議，其中甚至納入被稱為「壞男孩條款」的出軌懲罰機制，若婚後發生不忠情事，違約一方每次恐須支付高達2,000萬美元的賠償金。

儘管兩人並未對婚前協議是否存在作出回應，但依據外媒報導，美國家事法律界普遍認為，以兩人的財富規模及商業價值而言，事前透過法律文件保障各自權益並不令人意外。尤其泰勒絲多年來累積龐大資產，收入來源涵蓋世界巡演、音樂版權、母帶收益、串流平台、周邊商品、影視計畫及房地產投資，總身家估計已達21億美元。

相較之下，崔維斯凱爾西雖然財富規模略遜一籌，但除了NFL職業生涯收入外，還有品牌代言、投資事業，以及與哥哥傑森凱爾西共同主持的Podcast節目 New Heights，外界估算身家約9,000萬美元。

最受關注的，則是傳聞中的出軌條款與保密協議。消息指出，婚前協議疑似針對婚姻期間的不忠行為設下高額違約金，希望降低對雙方感情及名譽造成的傷害；此外，也可能納入隱私保密內容，避免婚姻若有變化後，任何一方藉由公開私生活或婚姻細節製造話題。

由於泰勒絲過去曾將戀情化為創作靈感，多首描寫分手心境的歌曲都締造亮眼成績，因此外界也戲稱，若相關條款屬實，或許也是替崔維斯凱爾西預先準備的一道「保命符」，避免自己未來成為下一首失戀神曲的主角。

不過，截至目前為止，泰勒絲與崔維斯凱爾西夫妻兩皆未公開證實婚前協議是否存在，更未回應外界流傳的條款內容，相關細節仍停留在外媒報導及市場傳聞階段，尚無法獲得當事人證實。