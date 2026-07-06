泰勒絲婚禮被爆新人互訴20分鐘誓言 伴手禮繡帕藏愛

泰勒絲(右)與球星凱爾西(左)終於修成正果。圖為2024年兩人慶祝酋長隊贏球。(路透)

樂壇天后泰勒絲 (Taylor Swift)與美式足球NFL酋長隊(Chiefs)球星凱爾西(Travis Kelce)終於修成正果，儘管這場世紀婚禮事前保密到家，不過婚禮落幕後，部分細節陸續曝光，包括這對新人互換各長20分鐘的誓言，還貼心提供繡花手帕供賓客拭淚。

根據八卦新聞網站Pagesix報導，5日有知情人士向眾生相(People)雜誌爆料：「他們的誓言說了約20分鐘。」並透露這對新人還將誓言印製成金色小冊子，並貼心為每位賓客準備繡花手帕以備不時之需。

泰勒絲婚禮特製手帕伴手禮曝光。（取材自Instagram）

婚禮結束後，鄉村歌手瑪倫莫里斯(Maren Morris)在社群平台Instagram分享婚禮手帕照片，除了有這對新人的婚禮日期和地點，還繡上「So it's gonna be forever」正出自泰勒絲2014年暢銷歌曲「Blank Space」。

報導指出，泰勒絲身穿一襲白色迪奧訂製婚紗走過的禮堂，猶如一片森林般，裝飾著各種樹木與綠色植栽，就連婚宴座椅也鋪上白色桌布。

名模吉吉哈蒂德(左，Gigi Hadid)、影星布萊德利庫柏(右，Bradley Cooper)出席泰勒絲婚禮。(路透)

這場世紀婚禮邀請名模吉吉哈蒂德(Gigi Hadid)、影星布萊德利庫柏(Bradley Cooper)、女星席琳娜戈梅茲(Selena Gomez)、珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez)以及唱片製作人班尼布蘭科(Benny Blanco)等一眾演藝圈好友出席，現場新光閃閃。

婚禮結束後，泰勒絲母親安德里亞(Andrea)邀請賓客們前往婚宴廳，欣賞資深音樂人保羅麥卡尼(Paul McCartney)演唱披頭四(Beatles)1964年暢銷歌曲I Want to Hold Your Hand，同時78歲的搖滾女王史蒂薇妮克絲(Stevie Nicks)也獲邀在婚宴演唱，表達祝賀之意。

根據「眾生相」報導，婚宴現場廣設吧台，讓賓客們盡情享用義大利和日本料理等各國美食，不過有知情人士透露，儘管婚禮場地相當寬敞，但上千名賓客仍讓現場顯得有些擁擠，不過泰勒絲和凱爾西的經紀人對此尚未回應。

珍妮佛洛佩茲應邀出席泰勒絲婚禮。（歐新社資料照片）

席琳娜戈梅茲也被邀請出席泰勒絲婚禮。(路透資料照片)