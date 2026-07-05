打敗「玩具總動員5」小小兵奪下北美票房冠軍

通體黃色、講話聒噪的小小兵竟然打敗胡迪牛仔與巴斯光年! (美聯社)

通體黃顏色、講話聒噪的小小兵竟然打敗胡迪牛仔(Woody)與巴斯光年(Buzz Lightyear)；環球影業的「小小兵與大怪獸」(Minions & Monsters)壓倒迪士尼 皮克斯工作室的「玩具總動員5」(Toy Story 5)，奪下國慶周末票房冠軍。

美聯社報導，上周「玩具總動員5」先擊敗「女超人」(Supergirl)，成為大熱門片，這周換「小小兵與大怪獸」以3640萬元票房，超過「玩具總動員5」，不過只是險勝，「小小兵與大怪獸」賣座只比「玩具總動員5」多540萬元。

動畫電影「小小兵與大怪獸」是「神偷奶爸」(Despicable Me)系列的第7部作品，「神偷奶爸」有4集，「小小兵」有3集，包括「小小兵」（Minions）、「小小兵2：格魯的崛起」(Minions: The Rise of Gru)，以及「小小兵與大怪獸」，因此「小小兵與大怪獸」也是外傳電影第3部，等於這部動畫橫跨16年，成為影史最成功、最賣座的動畫系列，「小小兵與大怪獸」故事講述3個小小兵闖進好萊塢 要拍怪獸電影，意外釋放有數百隻眼睛的怪物摧毀世界，首周全球票房已達1.6億元。

在建國250周年之際，如果觀眾想看愛國主題，還可以考慮「華盛頓崛起」(Young Washington)，全新傳記電影選擇從喬治華盛頓(George Washington)鮮少被提及的青年時期切入及服役經歷，首周末票房近2100萬元，位居第3。

相較之下，「女超人」僅以不到1000萬元的票房位居第4，比起首周票房暴跌74%。

根據Rentrak統計，本周末票房較去年同期下降約24%，但較2025年同期成長近12%。這部分歸功於低成本的Z世代熱門恐怖片「愛你致死不渝」（Obsession，又譯「著魔」），以及「後室」（Backrooms），這兩部影片分別位列第6與第7，排在導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)的科幻新片「揭秘日」(Disclosure Day)之後。