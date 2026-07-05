我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無需大學學歷或經驗 想進鳳凰城台積電有這種方式

世界盃／美國隊巴洛根領紅牌仍可上場 比利時教頭：愚人節笑話嗎

打敗「玩具總動員5」小小兵奪下北美票房冠軍

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
通體黃色、講話聒噪的小小兵竟然打敗胡迪牛仔與巴斯光年! (美聯社)
通體黃色、講話聒噪的小小兵竟然打敗胡迪牛仔與巴斯光年! (美聯社)

通體黃顏色、講話聒噪的小小兵竟然打敗胡迪牛仔(Woody)與巴斯光年(Buzz Lightyear)；環球影業的「小小兵與大怪獸」(Minions & Monsters)壓倒迪士尼皮克斯工作室的「玩具總動員5」(Toy Story 5)，奪下國慶周末票房冠軍。

美聯社報導，上周「玩具總動員5」先擊敗「女超人」(Supergirl)，成為大熱門片，這周換「小小兵與大怪獸」以3640萬元票房，超過「玩具總動員5」，不過只是險勝，「小小兵與大怪獸」賣座只比「玩具總動員5」多540萬元。

動畫電影「小小兵與大怪獸」是「神偷奶爸」(Despicable Me)系列的第7部作品，「神偷奶爸」有4集，「小小兵」有3集，包括「小小兵」（Minions）、「小小兵2：格魯的崛起」(Minions: The Rise of Gru)，以及「小小兵與大怪獸」，因此「小小兵與大怪獸」也是外傳電影第3部，等於這部動畫橫跨16年，成為影史最成功、最賣座的動畫系列，「小小兵與大怪獸」故事講述3個小小兵闖進好萊塢要拍怪獸電影，意外釋放有數百隻眼睛的怪物摧毀世界，首周全球票房已達1.6億元。

在建國250周年之際，如果觀眾想看愛國主題，還可以考慮「華盛頓崛起」(Young Washington)，全新傳記電影選擇從喬治華盛頓(George Washington)鮮少被提及的青年時期切入及服役經歷，首周末票房近2100萬元，位居第3。

相較之下，「女超人」僅以不到1000萬元的票房位居第4，比起首周票房暴跌74%。

根據Rentrak統計，本周末票房較去年同期下降約24%，但較2025年同期成長近12%。這部分歸功於低成本的Z世代熱門恐怖片「愛你致死不渝」（Obsession，又譯「著魔」），以及「後室」（Backrooms），這兩部影片分別位列第6與第7，排在導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)的科幻新片「揭秘日」(Disclosure Day)之後。

精華 FAQ

  • 環球影業推出的小小兵與大怪獸奪下票房冠軍，首周末以3640萬元成績勝過玩具總動員5，成為國慶檔最受矚目的賣座片。

  • 小小兵與大怪獸雖然拿下第一名，但只是險勝，票房只比玩具總動員5多540萬元，顯示兩片在假期檔期競爭相當激烈。

  • 第三名是傳記片華盛頓崛起，首周末近2100萬元；女超人則僅不到1000萬元排第4，較首周票房大跌74%，表現明顯失色。

好萊塢 迪士尼

上一則

深V禮服飄仙氣… 迪麗熱巴台上卻狂做「這個動作」 全網看了好心疼

延伸閱讀

「玩具總動員5」首映周末票房1.6億 系列新高

「玩具總動員5」首映周末票房1.6億 系列新高
周末票房 ／「超少女」不敵「玩具總動員5」

周末票房 ／「超少女」不敵「玩具總動員5」
娛樂／網紅升格賣座導演 Z世代顛覆好萊塢

娛樂／網紅升格賣座導演 Z世代顛覆好萊塢
娛樂／新片票房疲軟 星戰系列還能翻紅嗎？

娛樂／新片票房疲軟 星戰系列還能翻紅嗎？

熱門新聞

Lisa最近露面，被指鼻型都變了。(取材自微博)

BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失

2026-07-04 22:50
言承旭、林志玲情纏16年，最終「新郎不是我」。（取材自臉書）

林志玲、言承旭情纏16年未果 蔡康永開畫展 昔日戀人罕「再見同框」

2026-07-04 18:48
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
梁朝偉(右)與劉嘉玲婚後選擇不生孩子。(取材自微博)

梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂

2026-07-01 08:00
王力宏演出到一半摔倒，重擊地面令人擔憂。圖／摘自微博

王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血

2026-07-04 10:10
孫儷在典禮散場後主動走向肖戰，給了他一個擁抱。(取材自微博)

孫儷錯失白玉蘭視后… 卻不忘安慰「落榜者」肖戰 親吐超暖「4個字」

2026-06-26 21:30

超人氣

更多 >
世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉
男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了
華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓
未來3年4星座迎人生轉捩點 事業財運逆襲翻身

未來3年4星座迎人生轉捩點 事業財運逆襲翻身
內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘

內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘