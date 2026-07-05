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裘莉宣布重返演藝圈 離婚小布8年「再沒談過戀愛」

記者陳穎／即時報導
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安潔莉娜裘莉罕見分享離婚後的心路歷程。(路透)
安潔莉娜裘莉罕見分享離婚後的心路歷程。(路透)

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie 與布萊德彼特(Brad Pitt)長達多年的離婚官司告一段落後，近日罕見談及這段人生低潮。她坦言，離婚曾讓自己一度失去「戰鬥精神」，甚至差點放棄演藝事業。不過，在6名子女的陪伴與鼓勵下，如今終於重新找回力量，也準備迎接人生新篇章。

現年51歲的安潔莉娜裘莉日前為新片「高訂人生」（Couture）接受訪問時表示，自己在與布萊德彼特離婚前，其實就曾萌生淡出演藝圈的念頭，原本打算將重心放在導演工作與國際人道救援。然而，離婚後為了兼顧家庭、陪伴孩子成長，同時維持收入，她最終決定重返演藝圈，只接拍攝期較短或能讓孩子同行的作品。

談到這段心路歷程，她坦言：「我覺得我的戰鬥精神終於回來了，我曾經失去它一陣子，被生活擊倒了一點。」她將這一切歸功於如今已長大的孩子們，直言正是他們不斷鼓勵自己找回過去的模樣，也希望她能走出去、去旅行，重新享受人生。

安潔莉娜裘莉表示，孩子們如今幾乎都已成年，希望她不要只是一位母親，而是重新做回自己。「他們比任何人都了解我，而且他們依然喜歡我，這代表很多。」她認為，正是孩子們的支持，讓自己重新擁有追尋夢想與探索人生的勇氣。

安潔莉娜裘莉與布萊德彼特於2016年分開，歷經長達8年的法律攻防，直到2024年底才正式完成離婚程序。兩人共同育有6名子女，近年已有多名孩子陸續捨棄父姓，引發外界高度關注。至於布萊德彼特，目前則與珠寶設計師伊恩斯德拉蒙（Ines de Ramon）穩定交往中。

除了分享心境，安潔莉娜裘莉也透露，自己至今仍未展開新戀情，坦言自2016年與布萊德彼特分開後，一直將生活重心放在孩子與家庭，沒有與任何人約會。不過，隨著孩子逐漸長大，她也開始思考，是時候重新擁抱屬於自己的人生。

精華 FAQ

  • 她原本想把重心轉向導演工作與國際人道救援，離婚後又需兼顧孩子成長與家庭收入，因此選擇接拍期程較短、能讓孩子同行的作品，先維持生活與陪伴子女。

  • 她表示，讓自己重新振作的關鍵是六名子女的陪伴與鼓勵。孩子們希望她走出去旅行、做回自己，也讓她感受到被理解與喜愛，因而慢慢恢復追夢勇氣。

  • 她坦言自2016年與布萊德彼特分開後，一直沒有和任何人約會，至今仍未展開新戀情。不過隨著孩子陸續成年，她也開始思考重新擁抱屬於自己的人生。

好萊塢 布萊德彼特 裘莉

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