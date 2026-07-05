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「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

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泰勒絲與NFL球星凱爾西已在紐約完婚。（歐新社）
泰勒絲與NFL球星凱爾西已在紐約完婚。（歐新社）

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星凱爾西（Travis Kelce）婚後備受關注，近期更傳出兩人的婚前協議（Prenuptial Agreement）包含俗稱「壞男孩條款」（Bad Boy Clause）的忠誠條款，若一方發生婚外情，可能需支付高達數千萬美元賠償。不過，截至目前為止，兩人均未公開婚前協議內容，也未證實相關報導。

紐約時報作家帕特森（Buzz Patterson）在社群平台X發文聲稱：「泰勒絲要求崔維西簽署一份40頁的婚前協議，內容包含外遇條款，每違反一次，凱爾西就要付出200萬美元的代價」

泰勒絲婚前累積的資產估計接近20億美元，主要來自全球巡演、音樂版權、母帶（Master Recordings）收益、出版權利及遍布各地的不動產投資，是全球收入最高的藝人之一。

至於凱爾西，憑藉NFL職業生涯、品牌代言及媒體事業，包括與哥哥共同主持的《New Heights》Podcast等，估計身價約9000萬美元。

若相關報導屬實，這份婚前協議將雙方個人商業資產與婚後共同財產清楚區隔。其中，泰勒絲受保障的資產可能涵蓋未來音樂母帶收益、歌曲版權、歷年巡演收入、旗下企業及全球房地產投資；凱爾西則保有NFL薪資、商業代言、股權投資及媒體事業收入等個人資產。

此外，報導也指出，若觸發外遇條款，除了需支付高額現金賠償外，違約一方未來取得配偶扶養費（Spousal Support）的權利，也可能因此遭到取消。

不過，上述內容皆來自媒體及法律專家的分析與推測，泰勒絲與凱爾西並未公開婚前協議，也未對相關報導作出回應，因此相關條款是否存在及具體內容仍無法獲得證實。

精華 FAQ

  • 報導指出，泰勒絲被傳要求凱爾西簽署一份長達40頁的婚前協議，重點包含保障雙方資產分隔，並加入所謂的忠誠條款或外遇罰則。

  • 社群爆料稱，若一方發生婚外情，每違反一次可能要支付200萬美元，部分媒體則延伸解讀為可能形成高達數千萬美元的賠償風險。

  • 截至目前，泰勒絲與凱爾西都沒有公開婚前協議內容，也未對相關傳聞作出回應，因此外遇條款是否存在、細節如何，仍無法確認。

NFL 泰勒絲 紐約時報

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