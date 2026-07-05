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原籍加拿大、北愛...金凱瑞、連恩尼遜歸化美國喊感恩

編譯俞仲慈／綜合報導
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金凱瑞(圖)、莎莉塞隆、連恩尼遜是本世紀以來歸化成為美國公民的好萊塢影星。(路透...
金凱瑞(圖)、莎莉塞隆、連恩尼遜是本世紀以來歸化成為美國公民的好萊塢影星。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

福斯新聞盤點多位歸化美國的好萊塢明星，從金凱瑞、連恩尼遜到丹尼爾克雷格、莎瑪海耶克，展現移民與美國夢交織的故事。

欣逢美國獨立250周年，福斯新聞網(Fox News)整理出本世紀以來歸化成為美國公民的好萊塢影星。

根據報導，喜劇演員金凱瑞(Jim Carrey)在2004年取得公民身分後公開表達謝意說：「這個國家塑造我、也讓我夢想成真，但我絕不會放棄我的加拿大血統以及所有愛我、支持我的人。」

原籍加拿大的好萊塢藝人比比皆是，包括米高福克斯(Michael J. Fox)、潘蜜拉安德森(Pamela Anderson)以及萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)等，後者於2018年取得雙重國籍並於2020年行使公民權首次參加總統大選投票。

金凱瑞、莎莉塞隆(圖)、連恩尼遜是本世紀以來歸化成為美國公民的好萊塢影星。(路透...
金凱瑞、莎莉塞隆(圖)、連恩尼遜是本世紀以來歸化成為美國公民的好萊塢影星。(路透)

不過原籍南非的奧斯卡影后莎莉塞隆(Charlize Theron)入籍美國過程並不容易，「我一直都想成為公民，只是他們一開始不接受我，這確實是一段相當漫長的過程，你必須努力學習。」她並補充道：「最後我終於通過審核，然後你得去面試，你必須對自己的資格瞭如指掌。」

另外素有影壇最強老爸之稱的連恩尼遜(Liam Neeson)出生於北愛爾蘭，2009年妻子娜塔莎理查森(Natasha Richardson)驟逝後才決定申請公民身分。他說：「在某種程度上，這解釋我成為美國公民的原因，我在這裡生活了20年，美國對我非常好。」

出生英國倫敦的女星艾蜜莉布朗(Emily Blunt)於2015年在丈夫約翰卡拉辛斯基(John Krasinski)陪同下宣誓入籍，並透露當天在場的還有影星馬修麥康納(Matthew McConaughey)巴西籍妻子卡蜜拉艾維斯(Camila Alves)。

兩位007電影男主角愛爾蘭演員皮爾斯布洛斯南(Pierce Brosnan)和英國男星丹尼爾克雷格(Daniel Craig)先後在2004年、2020年取得公民身分。後者還特別強調說：「在這個國家每個人都是移民，我是移民、我是美國人，我們都是移民。」

至於墨西哥女星莎瑪海耶克(Salma Hayek)2013年如願取得公民身分，自爆曾因簽證過期非法滯留美國的黑歷史，「時間不長，但我還是這麼做了。」

金凱瑞、莎莉塞隆、連恩尼遜(圖)是本世紀以來歸化成為美國公民的好萊塢影星。(路透...
金凱瑞、莎莉塞隆、連恩尼遜(圖)是本世紀以來歸化成為美國公民的好萊塢影星。(路透)

精華 FAQ

  • 報導列出多位本世紀取得美國公民身分的影星，包括金凱瑞、連恩尼遜、莎莉塞隆、艾蜜莉布朗、皮爾斯布洛斯南、丹尼爾克雷格與莎瑪海耶克等人。

  • 金凱瑞在2004年成為美國公民後表示，美國塑造了他，也讓他夢想成真，但他不會放棄自己的加拿大血統，以及所有愛他、支持他的人。

  • 連恩尼遜表示自己在美國生活多年，美國對他很好，因此決定申請公民；丹尼爾克雷格則強調，美國本來就是移民國家，自己也是移民，因此也是美國人。

加拿大 南非 好萊塢

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