泰勒絲大婚邀前男友 花邊教主遭除名 凱爾西獲贈梅西親簽球衣

泰勒絲（右）與凱爾西（左）3日於紐約麥迪遜廣場花園完婚。圖為兩人在2025年NFL冠軍賽後合影。 （美聯社資料照片）

西洋天后泰勒絲 （Taylor Swift）與NFL球星凱爾西（Travis Kelce）3日於紐約麥迪遜廣場花園完婚，賓客名單卻掀起話題：前男友、英國歌手哈利 史泰爾斯（Harry Styles）獲邀出席，昔日情同姊妹的「花邊教主」布蕾克萊芙莉（Blake Lively）卻被排除在外，形同宣告兩人多年情誼畫下句點。

美媒「綜藝」（Variety）報導，泰勒絲大方將前男友哈利史泰爾斯列入賓客名單。兩人曾於2012年底至2013年初短暫交往，這段戀情也被視為泰勒絲名曲「Out of the Woods」的創作靈感來源。不過「TMZ」報導指出，哈利目前正值世界巡迴演唱會「Together, Together」期間，婚禮當天恰巧與他在倫敦溫布利球場的演出撞期，因此無法親自到場，改由未婚妻柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）代表出席。柔伊與泰勒絲相識多年，過去更曾參與泰勒絲歌曲「Lavender Haze」的詞曲創作，兩人交情匪淺。

然而，另一邊昔日與泰勒絲形影不離的「花邊教主」布蕾克萊芙莉，這次卻未能進入婚禮大門。據「Page Six」報導，這場婚禮由喜劇演員亞當桑德勒（Adam Sandler）擔任主持，廣邀近千位親友到場，但萊芙莉與丈夫萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）這對銀色夫妻卻不在受邀之列。

報導引述知情人士透露：「泰勒絲的心情如今不一樣了，她只想和她信任的、能讓她感到平靜的人在一起。」該人士也感嘆：「真的很可惜，因為她們之前關係真的很好，但她覺得這件事無法挽回，就泰勒絲而言，她們的友誼已經結束了。」

這場婚禮吸引大批演藝、體壇名人出席，包括湯姆漢克斯(Tom Hanks)、保羅麥卡尼(Paul McCartney)、艾瑪史東(Emma Stone)、賽琳娜(Selena Gomez)等人皆現身祝福。據報導，婚禮由喜劇男星亞當山德勒(Adam Sandler)擔任證婚人，他在儀式中不時穿插幽默笑話，逗得全場哈哈大笑，也讓原本感性的誓詞增添不少歡樂氣氛。知情人士透露，凱爾斯當晚不斷向新婚妻子示愛，頻頻說著：「我真的好愛妳，妳是我生命中最美好的事。」更直呼那是「人生最美好的一晚」，兩人也親自撰寫誓詞，讓不少賓客感動落淚。

另外，婚禮另一項話題則來自伴郎團與嘉賓準備的禮物。據悉，酋長隊四分衛派屈克·馬霍姆斯(Patrick Mahomes)特地送給好友凱爾西兩件珍藏球衣，包括一件由阿根廷足球巨星梅西 (Lionel Messi)親筆簽名的球衣，以及一件由阿根廷國家隊全體球員簽名的國家隊球衣，誠意十足。

根據最新消息指出，除了婚禮充滿巧思，兩人還準備了別具紀念意義的伴手禮送給賓客，更傳出婚禮全程拍攝成紀錄片，未來將作為「謝禮」送給所有到場親友留念。

據太陽報報導，知情人士透露，婚禮結束後，每位賓客都收到一條特製刺繡手帕，上頭除了印有兩人的婚禮日期、地點與專屬字母徽章，還縫上泰勒絲2014年經典歌曲「Blank Space」中的歌詞「So it's gonna be forever（那麼，這將會是永遠）」，象徵兩人的愛情承諾，也讓不少歌迷直呼充滿「泰勒絲式浪漫」。