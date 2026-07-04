原來不是美國人 盤點過去25年歸化的好萊塢大明星

來自南非的奧斯卡影后莎莉塞隆，已入籍美國。圖為她15日出席影集「Palm Royale」第二季結局播映會。(路透)

美國獨立250周年，福斯新聞網(Fox News)整理出本世紀以來歸化成為美國公民的好萊塢 影星。

根據報導，喜劇演員金凱瑞(Jim Carrey)在2004年取得公民身分後公開表達謝意：「這個國家塑造我、也讓我夢想成真，但我絕不會放棄我的加拿大 血統以及所有愛我、支持我的人。」

原籍加拿大的好萊塢藝人比比皆是，包括米高福克斯(Michael J. Fox)、潘蜜拉安德森(Pamela Anderson)以及萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)等，後者於2018年取得雙重國籍並於2020年行使公民權首次參加總統大選投票。

不過原籍南非 的奧斯卡影后莎莉塞隆(Charlize Theron)入籍美國過程並不容易：「我一直都想成為公民，只是他們一開始不接受我，這確實是一段相當漫長的過程，你必須努力學習。」並補充道：「最後我終於通過審核，然後你得去面試，你必須對自己的資格瞭如指掌。」

另外素有影壇最強老爸之稱的連恩尼遜(Liam Neeson)出生於北愛爾蘭，2009年妻子娜塔莎理查森(Natasha Richardson)驟逝後才決定申請公民身分：「在某種程度上，這解釋我成為美國公民的原因，我在這裡生活了20年，美國對我非常好。」

出生英國倫敦的女星艾蜜莉布朗(Emily Blunt)於2015年在丈夫約翰卡拉辛斯基(John Krasinski)陪同下宣誓入籍，並透露當天在場的還有影星馬修麥康納(Matthew McConaughey)巴西籍妻子卡蜜拉艾維斯(Camila Alves)。

兩位007電影男主角：愛爾蘭演員皮爾斯布洛斯南(Pierce Brosnan)和英國男星丹尼爾克雷格(Daniel Craig)先後在2004年、2020年取得公民身分，後者還特別強調：「在這個國家每個人都是移民，我是移民、我是美國人，我們都是移民。」

至於墨西哥女星莎瑪海耶克(Salma Hayek)2013年如願取得公民身分，自爆曾因簽證過期非法滯留美國的黑歷史：「時間不長，但我還是這麼做了。」