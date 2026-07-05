樂壇天后泰勒絲大婚 新人情史始於凱爾西播客告白

流行天后泰勒絲(右)與NFL球星凱爾西結婚，圖為泰勒絲前往球場為男友加油。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 泰勒絲與NFL球星凱爾西從播客告白展開戀情，經過兩年低調交往後在2025年宣布訂婚，婚禮細節至今仍全面保密。

樂壇天后泰勒絲 (Taylor Swift)與美式足球NFL酋長隊(Chiefs)球星凱爾西(Travis Kelce)的世紀婚禮引發全球關注，這對新人的情史也成為粉絲最津津樂道的佳話。

據新聞周刊(Newsweek)報導，這對新人的愛情故事始於2023年，泰勒絲於酋長隊主場、堪薩斯城(Kansas City)箭頭體育場(Arrowhead Stadium)舉辦「時代巡迴演唱會」(Eras Tour)，凱爾西原本希望藉機在後台送給泰勒絲寫有自己電話號碼的友誼手鍊，可惜未能如願，事後凱爾西在個人播客節目難掩失望地說：「我要送她友誼手鍊，我要跟大家發牢騷，因為沒能見到泰勒絲讓我非常難過。」

不料這段告白竟引起泰勒絲關注，2023年9月，泰勒絲與凱爾西母親唐娜(Donna Kelce)一同現身箭頭體育場包廂觀看比賽，兩人戀情傳聞迅速升溫，同年年底正式公開戀情。泰勒絲事後受訪坦承，在凱爾西播客節目談到她之後不久，兩人開始低調約會，「在那之後我們開始玩在一起，實際上我們有很長一段隱密時間，我很感激，因為讓我們有機會了解彼此。」

戀情公開後隔年2月，適逢NFL超級盃(Super Bowl)比賽，泰勒絲排除萬難親自到場為男友助陣，酋長隊不負眾望擊敗舊金山49人隊(San Francisco 49ers)，媒體捕捉到兩人在球場親吻的親密互動，泰勒絲還戴著一條男友背號87的項鍊；最精采的時刻出現在2024年6月，Eras Tour巡演來到倫敦溫布利球場(Wembley Stadium)，泰勒絲邀請凱爾西上台抱著自己表演一段舞蹈，事後在社群平台Instagram發文坦承：「如今我還會止不住而且心波蕩漾。」

經過兩年穩定交往，2025年8月26日這對情侶在Instagram分享男方單膝跪地獻上訂婚戒指的求婚照片，宣布喜訊：「你的英語老師和你的體育老師要結婚了。」然而這對佳偶對於婚禮日期與地點始終守口如瓶，就連受邀賓客也被要求簽署保密協議，就為了確保婚禮細節滴水不漏。

同為36歲的這對新人完成終身大事後，凱爾西將重新把重心投入NFL賽季前，至於泰勒絲對於居下來的巡演計畫與發行新專輯仍三緘其口。

天后泰勒絲3日在紐約麥迪遜廣場花園大婚，圖為現場外的流動屏幕打出「為快樂新人歡呼」字樣。(路透)