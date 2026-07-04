泰勒絲紐約完婚 世紀婚禮將「拍成紀錄片」贈送來賓

泰勒絲與凱爾西的婚禮保密到滴水不漏，直到麥迪遜廣場花園外的螢幕亮出結婚了的字幕，才等於正式對外宣告。（歐新社）

「你的英文老師和你的體育老師」流行音樂天后泰勒絲 (Taylor Swift)和NFL 美式足球明星凱爾西(Travis Kelce)，3日晚上在紐約結婚了，但婚禮過程高度保密，婚禮直到4日凌晨4時才結束。

這場世紀婚禮於曼哈頓中城巨型體育場館「麥迪遜廣場花園 」(Madison Square Garden，MSG)舉行，近千人受邀參加；現場星光熠熠，兩位新人的親朋好友、體育界和娛樂界名人明星齊聚祝賀。美聯社形容，儘管婚禮有如皇室般高調，仍洋溢著「私密溫馨」氛圍。

婚禮保密措施嚴格到位，賓客須簽署保密協議並在現場交出手機。儀式結束後，MSG外牆的巨型電子螢幕才出現「剛才T&T 結婚了」字樣，婚禮喜訊總算正式揭曉。

婚禮主持人由喜劇明星亞當山德勒(Adam Sandler)擔當，他也是新郎和新娘的共同朋友；搖滾傳奇女歌手史蒂薇妮克絲(Stevie Nicks)在婚禮中獻唱。泰勒絲的弟弟奧斯汀·斯威夫特(Austin Swift)和凱爾西的哥哥兼播客搭檔傑森·凱爾西(Jason Kelce)擔任伴郎。

婚禮眾星雲集，賓客上千，據來賓透露，兩個新人自撰誓詞，凱爾西在婚禮上還不斷向泰勒絲示愛。圖為二人2024年觀看美網公開賽。（路透）

應邀參加婚禮的美國廣播公司「早安美國」(Good Morning America)共同主播羅伯茨(Robin Roberts)形容婚禮現場氛圍「私密溫馨」，泰勒絲和凱爾西都親自撰寫誓言。

新郎新娘禮服都是迪奧高級訂製服(Christian Dior Haute Couture)，由品牌創意總監安德森(Jonathan Anderson)設計，鞋子向法籍高跟鞋設計師魯布托(Christian Louboutin)訂製；新娘佩戴卡地亞(Cartier)珠寶。儘管賓客名單高達1000人，但4日仍見未發布或分享任何婚禮照片；據太陽報報導，婚禮將拍成紀錄片贈送來賓留念。

美聯社報導，流行音樂巨星與堪薩斯城酋長隊當家球星互結連理，讓這場萬眾矚目的婚禮有如音樂與運動的結合；兩位新人選擇了適合舉辦NBA歷史性比賽和夢幻演唱會的場地，堪稱名人婚禮巔峰之作，甚至可與皇室婚禮媲美。

自泰勒絲青少年時期邁入歌壇，「婚禮」就一直是她歌曲中反覆出現的主題；而她36歲才首次步入婚姻殿堂，更增添了這場婚禮的戲劇性。對同樣36歲的三屆超級盃冠軍凱爾西來說，這也是他的第一次婚姻，堪稱泰勒絲早期熱門歌曲裡那些運動健將角色的完美化身。

泰勒絲曾開玩笑說，任何跟她說過話的人都會被邀請來參加婚禮，3日晚上這場婚禮似乎兌現了她的承諾。或許列出缺席嘉賓名單還更容易些，其中包括曾是新娘「閨蜜」的女星布蕾克萊芙莉(Blake Lively)和她丈夫萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)。據報導，這對夫婦周末在紐約上州度假。

女星佐伊·克拉維茨(Zoe Kravitz)獨自參加婚禮，她的英國歌手未婚夫、泰勒絲前男友哈利史泰爾斯(Harry Styles)正在倫敦巡迴演出，不克出席。

泰勒絲與凱爾西這對佳偶是在2023年泰勒絲於酋長隊體育場舉行「時代巡迴演唱會」(Eras Tour)時結緣，兩人傳出戀情後，全球數以百萬計粉絲就衷心期待有情人終成眷屬。

3日晚上在MSG體育館外，泰勒絲死忠粉絲洛莉·鮑爾斯(Lori Powers)告訴美聯社，她住在曼哈頓以北一小時車程，特別搭火車前來感受這場婚禮。她說：「泰勒絲的歌曲是我生命中許多美好時刻的背景音樂。」

和鮑爾斯同行的友人塞西莉·霍爾(Cecily Hall)則說：「光是待在這裡，親眼見證這麼多的活力和熱情，就已經非常有趣了。體育與音樂的結合，今天他們會在麥迪遜廣場花園，真的再合理也不過。」