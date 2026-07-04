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泰勒絲婚禮伴手禮曝 奢華內幕流出「梅西親簽球衣、婚禮拍成紀錄片」

記者陳穎／即時報導
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泰勒絲（左）與NFL球星凱爾西在紐約完婚。（取材自IG）
泰勒絲（左）與NFL球星凱爾西在紐約完婚。（取材自IG）

美國流行天后泰勒絲(Taylor Swift)與NFL球星崔維斯凱爾西(Travis Kelce)美國十時間3日在紐約麥迪遜廣場花園舉行世紀婚禮，這場眾星雲集的婚宴細節持續曝光。最新消息指出，除了婚禮充滿巧思，兩人還準備了別具紀念意義的伴手禮送給賓客，更傳出婚禮全程拍攝成紀錄片，未來將作為「謝禮」送給所有到場親友留念。

根據「太陽報」報導，知情人士透露，婚禮結束後，每位賓客都收到一條特製刺繡手帕，上頭除了印有兩人的婚禮日期、地點與專屬字母徽章，還縫上泰勒絲2014年經典歌曲「Blank Space」中的歌詞「So it's gonna be forever（那麼，這將會是永遠）」，象徵兩人的愛情承諾，也讓不少歌迷直呼充滿「泰勒絲式浪漫」。

除此之外，消息人士透露，婚禮現場全程都有專業團隊拍攝，內容不僅記錄婚禮當天盛況，也將收錄籌備過程，包括挑選花藝、幕後準備等點滴，未來將剪輯成一部婚禮紀錄片，並作為答謝禮物送給受邀賓客，讓親友永久珍藏這場人生重要時刻。

婚禮另一項話題則來自伴郎團與嘉賓準備的禮物。據悉，酋長隊四分衛派屈克·馬霍姆斯(Patrick Mahomes)特地送給好友凱爾斯兩件珍藏球衣，包括一件由阿根廷足球巨星梅西(Lionel Messi)親筆簽名的球衣，以及一件由阿根廷國家隊全體球員簽名的國家隊球衣，誠意十足。

據報導，婚禮由喜劇男星亞當山德勒(Adam Sandler)擔任證婚人，他在儀式中不時穿插幽默笑話，逗得全場哈哈大笑，也讓原本感性的誓詞增添不少歡樂氣氛。知情人士透露，凱爾斯當晚不斷向新婚妻子示愛，頻頻說著：「我真的好愛妳，妳是我生命中最美好的事。」更直呼那是「人生最美好的一晚」，兩人也親自撰寫誓詞，讓不少賓客感動落淚。

這場婚禮吸引大批演藝、體壇名人出席，包括湯姆漢克斯(Tom Hanks)、保羅麥卡尼(Paul McCartney)、艾瑪史東(Emma Stone)、賽琳娜(Selena Gomez)等人皆現身祝福。不過知情人士表示，儘管婚禮星光熠熠，現場氛圍仍十分溫馨，夫妻倆希望將焦點放在親友相聚與彼此的承諾，而非鋪張排場。

湯姆漢克斯(後)、保羅麥卡尼一起搭車前往參加婚宴。（路透）
湯姆漢克斯(後)、保羅麥卡尼一起搭車前往參加婚宴。（路透）

婚宴伴手禮是刺繡手帕，上頭除了印有兩人的婚禮日期、地點與專屬字母徽章，還縫上泰勒...
婚宴伴手禮是刺繡手帕，上頭除了印有兩人的婚禮日期、地點與專屬字母徽章，還縫上泰勒絲2014年經典歌曲「Blank Space」中的歌詞。（取材自IG）

精華 FAQ

  • 賓客收到特製刺繡手帕，上面印有婚禮日期、地點與專屬字母徽章，還繡上Blank Space歌詞，兼具紀念性與泰勒絲風格。

  • 因為現場不只拍攝婚禮當天，也記錄籌備過程，之後會剪成婚禮紀錄片，作為送給受邀親友的答謝禮物，方便永久珍藏。

  • 馬霍姆斯送出梅西親簽球衣與阿根廷隊簽名球衣，亞當山德勒擔任證婚人，湯姆漢克斯、艾瑪史東等多位名人也到場祝福。

NFL 泰勒絲 梅西

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