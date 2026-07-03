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泰勒絲穿迪奧婚紗 前閨密「花邊教主」布蕾克萊芙莉缺席婚禮

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泰勒絲穿迪奧婚紗 前閨密「花邊教主」布蕾克萊芙莉缺席婚禮

編譯俞仲慈／即時報導
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流行天后泰勒絲的世紀婚禮盛況空前。(路透)
流行天后泰勒絲的世紀婚禮盛況空前。(路透)

流行天后泰勒絲(Taylor Swift)與NFL球星凱爾西(Travis Kelce)經過精挑細選，選擇身穿迪奧高級訂製婚紗喜結連理，這場世紀婚禮盛況空前，連賓客也猶如走紅地毯般盛裝出席，不過曾經與泰勒絲情同姊妹的花邊教主布蕾克萊芙莉(Blake Lively)被排除在外，宣告兩人友情結束。

根據八卦新聞Page Six報導，泰勒絲與凱爾西這對新人的婚服，皆出自迪奧新任裝創意總監安德森(Jonathan Anderson)之手，是他首次為A咖藝人設計高級訂製婚紗，報導指出，早在婚禮前數個月，泰勒絲經常拎著迪奧手提包公開亮相，似乎透露這位天后對迪奧情有獨鍾。

泰勒絲除了手上戴上由Artifex Fine Jewelry與新郎凱爾西合作設計的訂婚鑽戒，還佩戴卡地亞(Cartier)珠寶，展現完美的新娘時尚，因此獲邀出席的賓客對於婚禮的裝扮也不敢輕忽大意，名模吉吉哈蒂德(Gigi Hadid)提前推出新髮型，根據社交平台分享的照片，吉吉一頭蜂蜜色濃密秀髮，內捲蓬鬆的造型展現獨特的性感魅力；此外婚禮當天，33歲超模卡莉克勞斯(Karlie Kloss)身著Tove設計金色禮服，拎著一款香檳色、裝飾花朵水晶扣的Roger Vivier手拿包，搭配金屬色細帶高跟鞋，宛如流水般閃耀動人。

這場世紀婚禮邀請喜劇演員亞當桑德勒(Adam Sandler)主持並廣邀千位親朋好友出席，不過泰勒絲前閨密萊芙莉與影星萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)這對銀色夫妻仍被排除在婚禮大門之外，根據知情人士獨家透露：「泰勒絲的心情如今不一樣了，她只想和她信任的、能讓她感到平靜的人在一起。」並強調：「真的很可惜，因為她們之前關係真的很好，但她覺得這件事無法挽回，就泰勒絲而言，她們的友誼已經結束了。」

在紐約麥迪遜廣場花園，泰勒絲和崔維斯凱爾斯的婚禮慶典期間，一長串黑色SUV等待通...
在紐約麥迪遜廣場花園，泰勒絲和崔維斯凱爾斯的婚禮慶典期間，一長串黑色SUV等待通過多層安檢，並穿過黑色隱私簾幕。(歐新社)

精華 FAQ

  • 兩人的婚服皆出自迪奧新任創意總監Jonathan Anderson之手，這也是他首次替A咖藝人打造高級訂製婚紗，外界認為相當具有話題性與象徵意義。

  • 報導引述知情人士說法指出，泰勒絲如今只想和能讓她感到平靜、且真正信任的人在一起，因此不再邀請布蕾克萊芙莉，並暗示兩人的友情已無法挽回。

  • 名模吉吉哈蒂德提前換新髮型，以蜂蜜色蓬鬆內捲髮現身；超模卡莉克勞斯則穿Tove金色禮服，搭配Roger Vivier手拿包與細帶高跟鞋，十分亮眼。

泰勒絲 NFL

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