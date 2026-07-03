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80歲生日前…「致命武器」葛洛佛自曝患阿茲海默症已數年

編譯尤寶琪／綜合報導
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美國男星丹尼葛洛佛(Danny Glover)1日透露，自己罹患阿茲海默症；圖為...
美國男星丹尼葛洛佛(Danny Glover)1日透露，自己罹患阿茲海默症；圖為他2022年3月出席奧斯卡頒獎典禮。(美聯社)

電影「致命武器」(Lethal Weapon)的79歲男星丹尼葛洛佛(Danny Glover)，在「今日秀」(Today)節目中，透露自己確診罹患阿茲海默症(Alzheimer's)數年，並因為此病導致語言、行動和記憶力逐漸衰退。

葛洛佛是在自家中接受國家廣播公司(NBC)資深記者萊斯特霍爾特（Lester Holt）的採訪。

「從某種意義上說，我可以接受」，葛洛佛說道，但他補充表示，隨著病情發展，「情況會有所改變」。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)，阿茲海默症是一種退化性腦部疾病，且是失智症(dementia)中最常見的一種，「起初症狀為輕微的失憶，隨後則可能導致無法進行對話、完成日常活動或對環境做出反應」。

葛洛佛在接受「眾生相雜誌」(People Magazine)採訪時，也談到了他在2023年被確診癌症的經歷；他說在家人幫助下，他逐漸接受了這個事實。「我還有女兒，我還有朋友，」葛洛佛告訴「眾生相」，「我只想說，生活還是得繼續下去。」

「我仍然無法完全接受這一切，」他還說，「有些時刻你會不斷想起一些事，證明你確實能記住一些事情。還有些時刻，我永遠不會忘記。」

葛洛佛女兒曼迪薩(Mandisa)告訴「眾生相」，她的父親「有時清醒，有時則搞不清」，她將這診斷描述為「你對自己身份認知的一次根本性改變」。但這位演員表示，他並不覺得這是「生命的終點」，並告訴「眾生相」雜誌：「還有很多事情要做。」

這位資深演員是在自己7月22日80歲生日前幾周，公佈了他的診斷結果。

葛洛佛最知名的角色，是在「致命武器」系列電影中與梅爾吉勃遜(Mel Gibson)搭檔的凶殺案警探羅傑莫陶(Roger Murtaugh)；除此之外，他還演出過「終極戰士2」(Predator 2)、「紫色姐妹花」(The Color Purple)和「心田深處」(Places in the Heart)等電影，並五次獲得艾美獎提名，其中包括憑藉在電視電影「曼德拉」(Mandela)中飾演曼德拉(Nelson Mandela)一角獲得提名。

精華 FAQ

  • 他在《今日秀》受訪時公開表示，自己已確診阿茲海默症數年，且病情持續影響他的語言、行動與記憶能力，讓外界得知他的健康近況。

  • 他表示從某種意義上可以接受，但也坦言隨著病情發展，情況會改變；他不把這視為生命終點，並認為自己還有許多事情要做。

  • 他也提到自己在2023年曾被診斷出癌症，並在家人幫助下逐漸接受現實；女兒形容他時而清醒、時而混亂，但他仍強調生活要繼續。

阿茲海默症 CDC 聯邦疾病防治中心

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