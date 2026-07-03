我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「獲利泡沫」吹太大？AI熱潮推高企業獲利預期 恐引爆美股修正

整理包／川普最新專訪說什麼？為子女抱屈 堅持拔庫克 5重點一次看

露比蘿絲自家豪宅泳池踩空摔斷肋骨 停工拍影片自嘲

記者廖福生／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
39歲澳洲女星露比蘿絲（Ruby Rose）驚傳在自家豪宅泳池重摔，多根肋骨骨折...
39歲澳洲女星露比蘿絲（Ruby Rose）驚傳在自家豪宅泳池重摔，多根肋骨骨折送醫。(美聯社)

曾以DC超級英雄影集「蝙蝠女俠」（Batwoman）紅遍全球、憑藉一頭俐落短髮與酷帥形象瘋迷無數男女的39歲澳洲女星露比蘿絲（Ruby Rose），近日驚傳在自家豪宅發生一場險些致命的居家意外。

露比蘿絲近日於午後在泳池邊活動時，不慎踩空重撞慘劇，這一摔不僅讓她身上多處皮肉受創，更硬生生撞斷了數根肋骨，目前甚至嚴重到必須仰賴機器輔助呼吸。令人敬佩的是，向來個性放蕩不羈的露比蘿絲，隨後竟然大方在個人IG上公開了這段讓全球影迷驚心動魄的監視器畫面。

影片中，原本拿著水管在泳池邊走動的露比蘿絲，因地板濕滑整個人瞬間「腳滑」向後重摔，脆弱的軀幹狠狠撞擊在泳池邊緣的堅硬水泥牆上，隨後整個人噗通一聲跌落水中。落水後的她強忍著撕裂般的劇痛，面部表情極度猙獰地艱難游向岸邊求救，隨即被緊急送醫。

經醫生詳細診斷後，確認其肋骨多處嚴重骨折，這個夏天的所有行程與工作也因此宣告全數「提前報銷」。不過，骨子裡流著「惡搞血液」的露比蘿絲，即便私底下痛到快往生，依然不改其幽默本色，除了大方分享這段驚險的滑倒片段，甚至還極具玩味地為這段「絕望時刻」配上了無比輕快的背景音樂，苦中作樂的最高境界。

此舉讓全球粉絲在社群平台上掀起一波瘋狂朝聖，直呼：「不愧是蝙蝠女俠，連受傷都這麼狂。」不僅如此，露比蘿絲還搞笑地引用了經典遊戲「大富翁」的經典台詞自嘲：「直接去醫院，沒經過起點，當然也沒拿到200美元。」

事實上，這已經不是這位帥氣女神第一次與死神擦身而過！過去露比蘿絲在拍攝「蝙蝠女俠」時，為了追求極致的真實感，堅持親自上陣挑戰高難度的動作戲，結果導致椎間盤嚴重突出，甚至一度動了大手術才保住雙腿功能。她曾無奈回憶，當年自己即使痛到手腳失去知覺，隔天仍得硬生生塞進那套緊繃、沉重的蝙蝠裝回片場開工。

對比當年為了公事拚命的「職災」，這次居然是在自家的夢幻泳池畔，因為一條水管而「翻車」受重傷，也難怪她本人顯得哭笑不得。目前露比蘿絲正遵照醫囑進入漫長的停工靜養期，影迷們除了心疼，也紛紛集氣，希望這位好萊塢最帥氣的女神能早日康復、滿血回歸。

39歲澳洲女星露比蘿絲（Ruby Rose）驚傳在自家豪宅泳池重摔，多根肋骨骨折...
39歲澳洲女星露比蘿絲（Ruby Rose）驚傳在自家豪宅泳池重摔，多根肋骨骨折送醫。(美聯社)

精華 FAQ

  • 她是在自家豪宅的泳池邊活動時不慎踩空，整個人向後重摔，先撞上泳池邊緣的水泥牆，再跌入水中，最後被緊急送醫治療。

  • 醫師診斷她多根肋骨嚴重骨折，身上也有多處皮肉傷，情況一度需要機器輔助呼吸，原訂的夏季行程與工作因此全部暫停。

  • 因為她不但公開監視器畫面，還刻意搭配輕快音樂，並引用大富翁台詞自嘲，讓粉絲覺得她即使受傷也保有幽默與強烈個性。

澳洲

上一則

耳光戲來真的 陳曉半邊臉腫 還安慰打他而內疚的搭檔

下一則

迪麗熱巴將集滿5大女刊單人封面 首位全滿貫90花

延伸閱讀

八旬婦泳池邊曬太陽睡著 竟三級燒傷險喪命

八旬婦泳池邊曬太陽睡著 竟三級燒傷險喪命

鄧恩熙片場摔下車 工作人員冷漠還笑出聲 惹怒粉絲

鄧恩熙片場摔下車 工作人員冷漠還笑出聲 惹怒粉絲
嘴邊毛沒除淨店就倒了…徐璐「終身卡」踩雷 網笑：仙女也有凡人痛

嘴邊毛沒除淨店就倒了…徐璐「終身卡」踩雷 網笑：仙女也有凡人痛
吳謹言成「產後發胖受益人」 網讚：終於不像吉娃娃

吳謹言成「產後發胖受益人」 網讚：終於不像吉娃娃

熱門新聞

孫儷在典禮散場後主動走向肖戰，給了他一個擁抱。(取材自微博)

孫儷錯失白玉蘭視后… 卻不忘安慰「落榜者」肖戰 親吐超暖「4個字」

2026-06-26 21:30
36--伊能靜與秦昊的女兒「米粒」10歲生日，一 家四口溫馨互動。(取材自微博)

10歲女兒「米粒」迎10歲生日 伊能靜曬全家福

2026-06-23 02:12
6月26日，演員楊紫憑藉在電視劇《生命樹》中的表現獲白玉蘭最佳女主角獎。（新華社）

4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言

2026-06-26 14:25
已故的李玟推出「Always On My Mind」經典翻唱專輯。圖／時尚芭莎提供

李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了

2026-06-25 10:10
葛斯齊遭爆料娶了中國富婆。（本報資料照片）

瞞著15年女友娶中國富婆？資深狗仔葛斯齊親上火線回應了

2026-06-26 00:10
梁朝偉(右)與劉嘉玲婚後選擇不生孩子。(取材自微博)

梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂

2026-07-01 08:00

超人氣

更多 >
台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名
中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元
一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」
世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？
中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外