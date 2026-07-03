原夢想當聯合國口譯員 艾蜜莉布朗誤打誤撞勇闖好萊塢賺翻
女演員艾蜜莉布朗（Emily Blunt）近期靠「揭密日」（The Disclosure Day）、「穿著Prada的惡魔2」（The Devil Wears Prada 2）兩部大片，合計賺進2750萬美元，若非她捨棄原先作為口譯員的夢想，投入好萊塢闖蕩，也不會換回如此豐厚的報酬。
艾蜜莉接受BBC訪問時說，小時候並未夢想成為演員，而是想當聯合國的西班牙語口譯員，「我向來對語言充滿興趣」，「我母親是語言學家，我成長過程受她的影響很深」。
艾蜜莉布朗在史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執執導的科幻驚悚片「揭密日」中，不僅得學習由詭異敲擊聲構成的外星語言，還必須學會說俄語與韓語。她在2011年的愛情喜劇「飄洋過海，愛上妳」（Salmon Fishing in the Yemen）當中，也必須學習以普通話敘述關於河床與釣魚等知識。
如果艾蜜莉成為口譯員，薪水會是8萬美元，也有可能被AI取代，世人也不會看到她在「奧本海默」（Oppenheimer）中入圍奧斯卡最佳女配角的精湛演出。
根據微軟研究，口譯員與翻譯員的工作，有98%可由AI聊天機器人完成，在40種最容易被AI取代的職業中居首。
根據一份效期已過的求才廣告，聯合國開出13.1萬–17.2萬美元的薪水，徵求有經驗的英語口譯員。
不過，艾蜜莉可能也無法勝任聯合國口譯員，因為這份工作要求至少會三種語言，而艾蜜莉僅是差點能說一口流利的西班牙語。
在另一場訪問中，她提到在高中的高級程度（A Levels）課程中選讀西班牙語，打定主意要去南美遊學一年，希望能說一口流利的西語，並立定志向、想成為最棒的翻譯員。
她說，她在校內接觸戲劇，只是為了治好嚴重口吃，後來誤打誤撞碰到了經紀人，後來的一切不待多言。如今，艾蜜莉已成家喻戶曉的好萊塢女星，演出超過45部電影，身家估計高達8000萬美元。
她小時候並不想當演員，而是希望成為聯合國的西班牙語口譯員，因為她對語言一直很有興趣，也深受母親是語言學家的影響。 艾蜜莉布朗近期靠《揭密日》與《穿著Prada的惡魔2》兩部大片，合計賺進2750萬美元，顯示她在好萊塢的商業價值相當驚人。 文中引用微軟研究指出，口譯員與翻譯員的工作有98%可由AI聊天機器人完成，因此被列為最容易受AI衝擊的職業之一。
精華 FAQ
她小時候並不想當演員，而是希望成為聯合國的西班牙語口譯員，因為她對語言一直很有興趣，也深受母親是語言學家的影響。
艾蜜莉布朗近期靠《揭密日》與《穿著Prada的惡魔2》兩部大片，合計賺進2750萬美元，顯示她在好萊塢的商業價值相當驚人。
文中引用微軟研究指出，口譯員與翻譯員的工作有98%可由AI聊天機器人完成，因此被列為最容易受AI衝擊的職業之一。
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