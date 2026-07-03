真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

「赤身裸愛」（Truly Naked）自柏林影展首映後就因大尺度演出引發熱議，片中邀請真正的AV女星全裸上陣，由情竇初開的青少年擔任AV導演，透過挑逗情慾的大量裸體畫面，開啟一段探索親密關係的旅程，被媒體盛讚是「溫柔而露骨、赤誠而坦白」的青春心事。

電影完整將色情片拍攝現場搬上大銀幕，充斥許多「非主流」性愛的鹹濕畫面挑逗觀眾感官極限，飾演高中生女主角妮娜的新銳演員薩菲亞貝納迪（Safiya Benaddi）首次亮相，就挑戰大膽撩撥「硬漢大叔」安德魯霍華（Andrew Howard），「穿著超高跟鞋，戴著假陽具，在安德魯面前晃來晃去還要他含住，壓力超大！」

飾演AV女星的艾莉莎薩維奇（Alessa Savage）正是現役色情片女演員，出場就將全身塗滿金漆，和安德魯霍華進行金光閃閃的激烈性愛，衝擊觀眾目光，這對她來說卻不足為奇，「色情片和WWE（世界摔角娛樂）很像，靠『幻想』來維持生計，他們上擂台打架、流血，但這都是假的。」

她同時強調，「赤身裸愛」並不是想靠情色「震撼」觀眾，而是希望透過成人產業背景，談論真正的人性與情感需求，「一旦把性扯進來，人們就很難辨別真假，真正的親密關係應該比螢幕中看起來更美好。」

「赤身裸愛」是新銳女導演穆麗爾丹桑堡（Muriel d'Ansembourg）首部長片作品，創作靈感來自她長年觀察成人產業與親密關係的矛盾，她提到自己在拍攝過程接觸不少青少年，他們從網路、色情片中學習性教育，然而現今的色情片內容相當露骨，「你在初吻之前就先接觸性，這會如何影響你的性觀念，以及你看待自己和他人的方式？」如同片中男主角柯蘭奧戈曼（Caolán O'Gorman）從小在充滿露骨性愛的環境中長大，當他第一次和薩菲亞貝納迪親密接觸時，就在無意間犯下重大錯誤。

「我們生活在一個充滿性愛影像的時代，但真正理解『親密』的人卻愈來愈少。」穆麗爾．丹桑堡表示，人們習慣將裸體視為禁忌，卻忽略了「性」本身並不可恥，真正值得探討的是人與人之間如何建立信任、界線與情感連結，因此，「赤身裸愛」並不是一部描述色情產業光鮮或黑暗面的作品，而是一道探索親密關係真諦的課題。

電影「赤身裸愛」劇情描述內向少年艾力克從小就在父親經營的地下色情片生意中長大，甚至親自擔任導演拍攝、剪輯，對他而言，裸體和性早已是日常，但親密關係卻陌生的令人害怕。當他遇見思想獨立、支持女性主義的女孩妮娜，他開始思考「性」和「愛」的差異，與妮娜一起窺見親密關係真正的樣貌。

分不清「性」跟「愛」的艾力克遇見個性獨立的妮娜，兩人一同探索親密關係真正的樣貌。（圖／原創娛樂提供）

「赤身裸愛」完整將色情片拍攝現場搬上大螢幕。（圖／原創娛樂提供）

內向害羞的少年艾立克從小在父親經營的地下色情產業中長大。（圖／原創娛樂提供）