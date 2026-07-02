我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州台灣餐廳收這費用 吃過8400中餐廳的他也意外

巴洛根紅牌禁賽無法翻案？美球迷喊話川普出面說情

世紀婚禮倒數 泰勒絲「人美心更美」婚前霸氣豪捐2600萬美元

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
泰勒絲(右)與NFL球星崔維斯凱爾斯即將完婚。（美聯社）
泰勒絲(右)與NFL球星崔維斯凱爾斯即將完婚。（美聯社）

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星崔維斯凱爾斯（Travis Kelce）婚禮傳聞持續延燒，在外界盛傳兩人將於7月3日在紐約舉行婚禮之際，兩人先宣布捐出高達2600萬美元給全美超過20個慈善機構，以實際行動回饋社會，也讓外界大讚「人美心更美」。

根據「綜藝報」報導，泰勒絲與崔維斯凱爾斯本周共捐贈2600萬美元，受惠單位涵蓋9間食物銀行、7個教育計畫、3家兒童醫院，以及動物保護組織等，遍及紐約、洛杉磯、納許維爾、堪薩斯市、賓州、羅德島等對兩人別具意義的城市。

受贈機構包括City Harvest、Food Bank for NYC、Feeding America、ASPCA、MSK Kids、紐約大學哈森菲爾德兒童醫院、堪薩斯市兒童慈善醫院及多個教育基金會，不少機構收到消息後都表示相當驚喜，並形容這筆捐款將對弱勢家庭、兒童醫療及教育計畫帶來重大幫助。

泰勒絲多年來一直熱心公益，除了在「The Eras Tour」巡演期間持續捐助各地食物銀行，也曾投入天然災害救援、兒童醫療、教育及動物保護等公益項目。此次與崔維斯凱爾斯共同捐款，被視為兩人交往以來規模最大的慈善行動之一。

雖然婚禮至今尚未獲兩人正式證實，但近期從婚宴場地布置、賓客名單到慈善捐款等消息接連曝光，讓這場被外界稱為「世紀婚禮」的盛事持續成為全球關注焦點。

精華 FAQ

  • 根據報導，兩人本周共同捐出高達2600萬美元，資助全美超過20個慈善機構。這筆金額規模龐大，也被視為兩人交往以來最具代表性的公益行動之一。

  • 受惠對象包含9間食物銀行、7個教育計畫、3家兒童醫院及動物保護組織，像是City Harvest、Feeding America、ASPCA與多所兒童醫院，都在受贈名單內。

  • 因為婚禮傳聞尚未獲正式證實，兩人卻先以大筆捐款回饋社會，顯示不只話題性十足，也具有實質公益意義，因此被讚為「人美心更美」。

泰勒絲 洛杉磯 NFL

上一則

77歲婚紗女王近照震撼全網 凍齡不老秘訣曝光

延伸閱讀

泰勒絲婚禮倒數 「龍蝦、城堡」搬入場現場畫面曝光

泰勒絲婚禮倒數 「龍蝦、城堡」搬入場現場畫面曝光
泰勒絲婚禮傳邀千名賓客 請帖竟附保密協議

泰勒絲婚禮傳邀千名賓客 請帖竟附保密協議
泰勒絲婚禮傳邀請1000人 將狂歡到凌晨 鋒頭蓋過國慶

泰勒絲婚禮傳邀請1000人 將狂歡到凌晨 鋒頭蓋過國慶
泰勒絲7月3日紐約大婚 申請麥迪遜廣場花園周邊封閉

泰勒絲7月3日紐約大婚 申請麥迪遜廣場花園周邊封閉

熱門新聞

孫儷在典禮散場後主動走向肖戰，給了他一個擁抱。(取材自微博)

孫儷錯失白玉蘭視后… 卻不忘安慰「落榜者」肖戰 親吐超暖「4個字」

2026-06-26 21:30
36--伊能靜與秦昊的女兒「米粒」10歲生日，一 家四口溫馨互動。(取材自微博)

10歲女兒「米粒」迎10歲生日 伊能靜曬全家福

2026-06-23 02:12
6月26日，演員楊紫憑藉在電視劇《生命樹》中的表現獲白玉蘭最佳女主角獎。（新華社）

4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言

2026-06-26 14:25
已故的李玟推出「Always On My Mind」經典翻唱專輯。圖／時尚芭莎提供

李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了

2026-06-25 10:10
葛斯齊遭爆料娶了中國富婆。（本報資料照片）

瞞著15年女友娶中國富婆？資深狗仔葛斯齊親上火線回應了

2026-06-26 00:10
梁朝偉(右)與劉嘉玲婚後選擇不生孩子。(取材自微博)

梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂

2026-07-01 08:00

超人氣

更多 >
中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元
4生肖7月貴人、財神、桃花齊上門 屬牛所有關卡都打通

4生肖7月貴人、財神、桃花齊上門 屬牛所有關卡都打通
世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限
好市多新品泡菜上架 酸香脆爽合華人口 炒菜也好吃

好市多新品泡菜上架 酸香脆爽合華人口 炒菜也好吃
一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」