世紀婚禮倒數 泰勒絲「人美心更美」婚前霸氣豪捐2600萬美元

泰勒絲(右)與NFL球星崔維斯凱爾斯即將完婚。（美聯社）

美國流行天后泰勒絲 （Taylor Swift）與NFL 球星崔維斯凱爾斯（Travis Kelce）婚禮傳聞持續延燒，在外界盛傳兩人將於7月3日在紐約舉行婚禮之際，兩人先宣布捐出高達2600萬美元給全美超過20個慈善機構，以實際行動回饋社會，也讓外界大讚「人美心更美」。

根據「綜藝報」報導，泰勒絲與崔維斯凱爾斯本周共捐贈2600萬美元，受惠單位涵蓋9間食物銀行、7個教育計畫、3家兒童醫院，以及動物保護組織等，遍及紐約、洛杉磯 、納許維爾、堪薩斯市、賓州、羅德島等對兩人別具意義的城市。

受贈機構包括City Harvest、Food Bank for NYC、Feeding America、ASPCA、MSK Kids、紐約大學哈森菲爾德兒童醫院、堪薩斯市兒童慈善醫院及多個教育基金會，不少機構收到消息後都表示相當驚喜，並形容這筆捐款將對弱勢家庭、兒童醫療及教育計畫帶來重大幫助。

泰勒絲多年來一直熱心公益，除了在「The Eras Tour」巡演期間持續捐助各地食物銀行，也曾投入天然災害救援、兒童醫療、教育及動物保護等公益項目。此次與崔維斯凱爾斯共同捐款，被視為兩人交往以來規模最大的慈善行動之一。

雖然婚禮至今尚未獲兩人正式證實，但近期從婚宴場地布置、賓客名單到慈善捐款等消息接連曝光，讓這場被外界稱為「世紀婚禮」的盛事持續成為全球關注焦點。