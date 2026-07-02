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梅根驚喜現身「澳洲頂級廚師」 一句話暖哭選手 全場歡呼

記者陳穎／即時報導
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梅根馬可。(路透)
梅根馬可。(路透)

全球知名料理實境節目「澳洲頂級廚師」（MasterChef Australia）第18季回歸，今年除了恢復睽違多年的海選賽制，最大亮點莫過於薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle）驚喜擔任客座評審，引發話題。

梅根趁著與哈利王子訪問澳洲期間，特地走進攝影棚參與錄影。節目曝光的幕後畫面中，評審楊寶玲（Poh Ling Yeow）更以「皇室級來賓」介紹她登場，現場選手報以熱烈歡呼。評審透露，梅根並非只是短暫亮相，而是主動希望深入了解每位參賽者的背景與故事，她表示：「我希望透過他們的料理，更了解他們是什麼樣的人。」展現對選手的高度興趣。

本季也恢復完整海選，共有40位來自澳洲各地的家庭廚師角逐24個正式參賽名額，從上班族、全職媽媽到料理愛好者，都希望透過節目挑戰冠軍寶座。

評審陣容則由第4季冠軍安迪艾倫（Andy Allen）、第1季亞軍楊寶玲、美食作家蘇菲亞萊文（Sofia Levin）及法國名廚尚克里斯多福諾維利（Jean-Christophe Novelli）續任。此外，本季還邀請Instagram擁有逾400萬粉絲的料理創作者Andy Cooks，以及DimSimLim、Victoria Minell等人氣美食網紅擔任嘉賓，甜點名廚Adriano Zumbo、Curtis Stone、Rick Stein、Maggie Beer等國際名廚也將輪番出題，為比賽增添更多看點。

「澳洲頂級廚師」第18季將於 Lifetime 娛樂頻道播出。（圖／杰德影音提供...
「澳洲頂級廚師」第18季將於 Lifetime 娛樂頻道播出。（圖／杰德影音提供）

精華 FAQ

  • 梅根以客座評審身分驚喜現身節目，並非短暫露面而已。她特地走進攝影棚參與錄影，讓現場選手與評審都相當驚喜，也成為本季最大話題之一。

  • 她主動希望深入了解每位參賽者的背景與故事，並表示想透過料理認識他們是什麼樣的人。這種真誠關注讓不少選手感動，也凸顯她對比賽的投入。

  • 本季恢復睽違多年的完整海選，共有40位家庭廚師爭奪24個名額，評審與嘉賓陣容也升級，包含多位國際名廚及人氣美食創作者，話題性十足。

哈利 梅根 澳洲

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