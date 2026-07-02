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金獎名導「跟蹤」藏「黑暗騎士」彩蛋 低成本驚豔影壇

記者廖福生／綜合報導
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「跟蹤」由傑瑞米西奧伯德（右）與艾力克斯霍烏（左）領銜主演。（圖／采昌提供）
「跟蹤」由傑瑞米西奧伯德（右）與艾力克斯霍烏（左）領銜主演。（圖／采昌提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：諾蘭首部長片《跟蹤》以六千美元低預算奪影展大獎。
  • 重點二：為省底片與成本，演員提前排練半年，多數鏡頭一次完成。
  • 重點三：片中出現蝙蝠俠貼紙，與諾蘭日後執導黑暗騎士巧合呼應。

「金獎名導」克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）在1998年編導的首部長片「跟蹤」（Following），初試啼聲便勇奪鹿特丹影展與舊金山影展大獎，以6000美元的超低預算，締造出影史令人驚豔的低成本犯罪佳作。

為了避免重複拍攝而消耗底片，諾蘭要求演員們在開拍前排練大半年，充分準備也讓拍攝多是一次完成，也是他回憶這段歷程時，特別感到驕傲的部分，但也對如此困難的限制坦言：「我絕對不會再這樣做了！」在資源有限的情況下，片中場景也幾乎是在劇組人員與親朋好友家中取景。

在拍攝「跟蹤」時，即使因為低預算而面臨各種限制，僅有少量演員、工作人員與器材，靠著朋友的熱忱與幫忙而完成，但卻讓諾蘭認為在創作上更加自由，甚至成為設計故事的依據：「如果你沒有把這些限制預先寫進劇本裡，它們很快就會變成創作上的限制，但如果你在寫劇本時，就已經知道自己將面對哪些限制，並作為設計故事的依據，那麼這些限制反而會轉化成自由。」這也讓他在多年後回首這部作品時感嘆：「非常懷念那種即興！」

「跟蹤」以6000美元超低預算，締造影史令人驚豔的犯罪佳作，圖為男主角傑瑞米西奧...
「跟蹤」以6000美元超低預算，締造影史令人驚豔的犯罪佳作，圖為男主角傑瑞米西奧伯德。（圖／采昌提供）

片中場景也幾乎是在劇組人員與親朋好友的家中取景，在資源有限的情況下，讓電影呈現出真實質感。值得一提的是，片中有一幕明顯可見的「蝙蝠俠」（Batman）貼紙，恰巧跟諾蘭多年後執導的「黑暗騎士」（The Dark Knight）系列形成有趣巧合。

當他再度重看本片時，也覺得相當有意思：「光是看這些來自我們過去的事物，就已經是種很特別的體驗。片中沒有任何東西是刻意擺進去的，沒有特別設計，就是傑瑞米（Jeremy Theobald）當時真正住的地方，並沒有特別布置場景，只是根據他實際生活的環境，讓那場戲自然地成立。」

電影「跟蹤」劇情描述失魂落魄的作家比爾（傑瑞米西奧伯德飾演），為了替小說尋找靈感，開始在倫敦街頭跟蹤陌生人，並設下嚴格規範，限制自己的跟蹤對象與時長。沒想到，他卻被一位充滿魅力的俊俏男子科布（艾力克斯霍烏飾演）吸引，不僅打破自己的跟蹤規定，更被科布識破他的窺視行為。身為盜賊的科布，反過來以「指導」之名，引領比爾進入入室行竊的世界。隨著兩人犯下偷竊、勒索、窺視住戶私生活等一項項不法行為，比爾也逐漸深陷犯罪世界當中，失去原有的界線與判斷。

諾蘭為了避免重複拍攝消耗底片，做足充分的事前準備，圖為男主角傑瑞米西奧伯德。（圖...
諾蘭為了避免重複拍攝消耗底片，做足充分的事前準備，圖為男主角傑瑞米西奧伯德。（圖／采昌提供）

精華 FAQ

  • 因為它只用約六千美元拍成，卻先後拿下鹿特丹與舊金山影展大獎。作品在極有限資源下，仍拍出完整敘事與濃厚質感，因此被視為影史驚豔的低成本犯罪佳作。

  • 他要求演員在開拍前先排練大半年，盡量避免重拍浪費底片；拍攝也多採一次完成。加上場景多借用親友住家，並靠朋友熱心支援，才順利完成作品。

  • 因為片中可見的蝙蝠俠貼紙並非刻意設計，而是真實生活場景自然留下的痕跡。多年後諾蘭又執導《黑暗騎士》，讓這個無意間出現的元素成了巧合彩蛋。

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