演活無數經典 「哈利波特」反派麥可伯恩82歲逝世

男星麥可伯恩（Michael Byrne）逝世，享壽82歲。（取材自X平台）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 麥可伯恩六月二十日辭世，享壽八十二歲，家屬已證實消息。

麥可伯恩六月二十日辭世，享壽八十二歲，家屬已證實消息。 重點二： 他以冷峻硬派形象著稱，長年在電影中扮演反派與配角。

他以冷峻硬派形象著稱，長年在電影中扮演反派與配角。 重點三：代表作包括聖戰奇兵、英雄本色與哈利波特：死神的聖物Ⅰ

曾憑藉「哈利波特 ：死神的聖物Ⅰ」（Harry Potter and the Deathly Hallows– Part 1）、「英雄本色」走紅的「硬派」男星麥可伯恩（Michael Byrne），驚傳6月20日與世長辭，享壽82歲。

根據英國「衛報」報導，其家屬已悲痛證實死訊，但並未對外透露具體死因與過世地點。1943年出生於倫敦的麥可伯恩，是當代影壇不可多得的「反派專業戶」。他那深邃、冷峻的眼神與極具辨識度的沉穩演技，讓他在大銀幕上即便多以配角現身，卻總能反客為主、展現壓倒性的存在感。

回顧麥可伯恩橫跨超過半個世紀的演藝生涯，他在1960年代曾加入由傳奇影帝勞倫斯奧立佛（Laurence Olivier）所領導的英國國家劇院劇團，「櫻桃園」、「海鷗」、「羅密歐與茱麗葉」及「推銷員之死」等無數經典古典劇作中，磨練出深厚的戲劇底蘊。

隨後麥可伯恩轉戰影視圈，最令影迷印象深刻的是1989年在史蒂芬史匹柏執導的冒險大片「聖戰奇兵」（Indiana Jones and the Last Crusade）中，飾演那位冷酷無情、令人不寒而慄的納粹 軍官沃格爾（Vogel）。另外，1995年，他也於梅爾吉勃遜（Mel Gibson）的史詩鉅作「英雄本色」（Braveheart）中，貢獻出張力十足的純熟演技。

不僅如此，麥可伯恩於2010年「哈利波特：死神的聖物Ⅰ」中，將被囚禁在紐蒙迦德高塔、年邁且神祕的初代黑巫師「蓋瑞·葛林戴華德」演得入木三分，僅憑極少鏡頭便成功征服全球巫師迷。

晚年時期的麥可伯恩過著深居簡出的隱士生活。據了解，在他的生命步入終章的最後階段，前妻卡羅爾尼蒙斯（Carole Nimmons）始終相伴左右、悉心照料，陪他走完人生最後一段路。