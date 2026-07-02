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川普競選名曲YMCA、鄉巴佬樂團主唱辭世 享壽74歲

娛樂新聞組／綜合報導
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美國知名「鄉巴佬樂團」靈魂人物威里斯（Victor Willis，右）辭世，享壽...
美國知名「鄉巴佬樂團」靈魂人物威里斯（Victor Willis，右）辭世，享壽74歲；圖為2025年1月19日川普在華盛頓舉行的集會上與威里斯同台。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：威里斯辭世，享壽74歲，死因為短暫且迅速惡化疾病。
  • 重點二：他曾參與創作Y.M.C.A.，是鄉巴佬樂團成名關鍵歌曲之一。
  • 重點三：川普曾在競選集會播放此曲，並在社群發文悼念威里斯。

美國知名「鄉巴佬樂團」（Village People）靈魂人物威里斯（Victor Willis）辭世，享壽74歲。威里斯曾參與創作經典名曲「Y.M.C.A.」，造勢活動愛用此曲的美國總統川普，1日也在社群發文悼念。

美聯社報導，「鄉巴佬樂團」1970年代末期曾以「Y.M.C.A.」、「Macho Man」以及「In the Navy」等曲走紅歌壇，它琅琅上口的歌詞以及華麗的舞台造形，深植迪斯可（Disco）風潮核心。

樂團在官方Facebook頁面發布消息，「我們懷著無比悲痛的心情宣布，鄉巴佬樂團主唱威里斯去世」，死因是「一場短暫但迅速惡化的疾病」。

川普1日發文悼念，他表示威里斯很喜歡他在競選集會播放樂團的「Y.M.C.A.」。「我向他優秀的家人與樂隊成員致以深切慰問，我們將無比懷念威里斯。」

威里斯與製作人摩拉里（Jacques Morali）及商業夥伴摩拉里（Henri Belolo）1977年共同成立「鄉巴佬樂團」，靈感源於紐約市曼哈頓西村（West Village）一間通宵營業的同性戀夜總會。樂團成員們身材魁梧、外表粗獷，分別扮成摩托車手、建築工人、警察、牛仔與印第安酋長。

樂團首張同名專輯1977年上市。1978年，樂團發行兩張專輯，其中收錄熱門歌曲「Y.M.C.A.」，這首歌曾登上告示牌（Billboard）排行榜第二名。

「鄉巴佬樂團」的音樂常見於泳池派對、舞會、婚禮、成年禮、遊戲以及任何需要提振精神的場合，他們的歌曲也曾在同性戀遊行及白宮播放。

精華 FAQ

  • 官方表示，威里斯是因一場短暫但迅速惡化的疾病辭世，享壽74歲。樂團在Facebook公告死訊，並向其家人、成員與支持者致意。

  • 威里斯曾參與創作經典歌曲Y.M.C.A.，這首歌與Macho Man、In the Navy一起讓鄉巴佬樂團在1970年代末走紅，也成為迪斯可時代代表作品。

  • 因為川普長期在競選集會播放Y.M.C.A.，而威里斯也很喜歡這種使用方式。川普在貼文中向其家人與樂隊成員表達深切慰問。

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