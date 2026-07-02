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「到我們為止」再爆爭議 花邊教主向導演索賠800萬律師費

編譯彭馨儀／綜合報導
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「花邊教主」布蕾克萊芙莉（左）與男主角兼導演賈斯汀巴爾多尼合作「到我們為止」，戲...
「花邊教主」布蕾克萊芙莉（左）與男主角兼導演賈斯汀巴爾多尼合作「到我們為止」，戲外卻爆出性騷、抹黑官司，和解後「花邊教主」還追討鉅額賠償。 （美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：布蕾克萊芙莉向巴爾多尼索賠800萬美元律師費。
  • 重點二：法庭文件揭露兩家律所收費近750萬另加50萬費用。
  • 重點三：她雖未獲賠償金，仍可因反訴駁回請求部分費用。

「花邊教主」(Gossip Girl)布蕾克萊芙莉(Blake Lively)在與演員兼導演賈斯汀巴爾多尼(Justin Baldoni)就2024年電影「到我們為止」(It Ends with Us)的拍攝期間糾紛達成和解後，正向對方索賠800萬美元的律師費。

萊芙莉的律師在2日提交的法庭文件中披露了這一金額，其中包括代表她的兩家律師事務所近750萬美元的律師費，以及約50萬美元的其他費用。

黑色浪漫劇情片「到我們為止」由巴爾多尼執導並與萊芙莉共同主演。

回顧案情，萊芙莉先前指控巴爾多尼在拍攝電影時對她的外貌發表不當評論，在性愛場景侵犯她的身體界限，並在她飾演角色分娩的場景中，違背她意願，強行要求她裸露，並在她提出控訴後一手策畫抹黑行動，試圖摧毀她的公眾聲譽與誠信。雙方原定於曼哈頓聯邦法院開庭審理此案，但在上個月開庭前夕達成了和解。巴爾多尼對此始終全盤否認，他的律師也告訴法庭，萊芙莉要求的3億美元賠償金，巴爾多尼和他的製作公司一分錢都無需支付。

據了解，萊芙莉在最終的和解協議中並未獲得任何賠償金，但由於巴爾多尼先前曾對她提起反訴，法官隨後做出裁決，判定巴爾多尼的反訴已被駁回，因此萊芙莉有權收回她在應對反訴時所產生的部分訴訟費用。不過，萊芙莉目前索賠的具體金額仍有待法官進一步審批與核准。

萊芙莉的律師之一麥可．高特列布(Michael Gottlieb)在法庭聲明中透露，他在此案中向萊芙莉收取的平均時薪為每小時2187美元，這已經是他平時每小時2795美元常規收費中的「折扣價」。文件顯示，光是應對巴爾多尼的反訴，高特列布就花費224個小時，累計產生的律師費用高達45萬7000美元，意外曝光好萊塢頂尖律師的驚人收費。

「花邊教主」布蕾克萊芙莉（左）與男主角兼導演賈斯汀巴爾多尼合作「到我們為止」，戲...
「花邊教主」布蕾克萊芙莉（左）與男主角兼導演賈斯汀巴爾多尼合作「到我們為止」，戲外卻爆出性騷、抹黑官司，和解後「花邊教主」還追討鉅額賠償。 （美聯社）

精華 FAQ

  • 她向對方索賠約800萬美元律師費，其中包含兩家代表她的律師事務所近750萬美元費用，以及約50萬美元的其他支出，金額仍待法官審批。

  • 雙方原定在曼哈頓聯邦法院開庭，但在上月開庭前夕達成和解。萊芙莉未獲賠償金，不過巴爾多尼的反訴已被法官駁回。

  • 因巴爾多尼先前對她提起反訴，後來法院裁定該反訴已被駁回，因此她可就應對反訴所產生的部分律師費與訴訟支出請求返還。

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