泰勒絲婚禮倒數 「龍蝦、城堡」搬入場現場畫面曝光

婚宴用的龍蝦被推送至會場。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 泰勒絲與崔維斯凱爾斯婚禮傳聞持續升溫，外媒指麥迪遜廣場花園已進入佈置最後階段，並運入龍蝦、植栽與裝飾，活動規模盛大但雙方尚未證實。

美國流行天后泰勒絲 （Taylor Swift）與NFL 球星崔維斯凱爾斯（Travis Kelce）婚禮傳聞持續延燒。隨著外界盛傳兩人將於7月3日在紐約麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）舉行婚禮，場館近日也被目擊進入最後布置階段，大批物資陸續送抵，包括龍蝦、樹木、高爾夫設備及大量裝飾用品，讓婚禮籌備工作再掀熱議。

根據「太陽報」報導，現場工作人員為了避免婚禮細節曝光，特地以大型貨車遮擋卸貨區視線，運送物資則包括龍蝦肉、乳製品、冷凍零食、水果糖、高爾夫器材及大型植栽等。此外，粉紅色地毯、派對佈景與各式裝飾也陸續送進場館，外界推測婚禮將打造宛如花園與城堡般的夢幻場景。

報導指出，婚禮活動預計從7月2日晚間展開，先舉辦約100人參加的彩排晚宴；正式婚禮則將於7月3日下午開始，包含雞尾酒會、證婚儀式及晚宴派對，整場活動預計持續至凌晨，賓客人數上看千人。

大顆佈置用的樹被送進麥迪遜廣場花園。(路透)

另有消息指出，泰勒絲親自參與婚宴菜單規劃，特別挑選自己喜愛餐廳的招牌料理，希望讓親友享用最具個人特色的美食。外傳受邀賓客包括紅髮艾德（Ed Sheeran）、吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）等多位演藝圈與體壇好友，婚禮規格相當盛大。

不過，截至目前為止，泰勒絲與崔維斯凱爾斯尚未正式證實婚禮日期、地點及相關細節，外界流傳的資訊仍主要來自外媒與知情人士，婚禮是否將如期舉行，仍有待兩人親自公布。

泰勒絲與NFL球星崔維斯凱爾斯預定7月3日完婚。(美聯社)