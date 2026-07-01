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泰勒絲婚禮傳邀請1000人 將狂歡到凌晨 鋒頭蓋過國慶

中央社／紐約6月30日綜合外電
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泰勒絲與凱爾西本周將完婚。（美聯社）
泰勒絲與凱爾西本周將完婚。（美聯社）

美國流行樂天后泰勒絲與職業美式足球聯盟NFL球星凱爾西本周將舉行備受矚目的婚禮。由於兩人對於婚禮地點保密到家，外界盛傳這對新人可能選在紐約麥迪遜廣場花園舉行。

美國有線電視新聞網（CNN）今天引述2名消息人士披露，泰勒絲（Taylor Swift）和凱爾西（Travis Kelce）本周將在麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）完婚。

報導中表示，兩人將於7月2日在麥迪遜廣場花園舉行消息人士所謂的彩排，接著於7月3日舉行婚禮，而且可能會持續至7月4日美國慶祝建國250周年當天凌晨4點。根據知情消息人士透露，預計將有1000人參加7月3日婚禮活動。

泰勒絲與凱爾西舉行盛大婚禮之際，正值紐約迎來最忙碌的夏天。兩人婚禮會場就在奪下今年美國職籃NBA總冠軍的紐約尼克（The Knicks）主場。

此外，國際足總世界盃（FIFA World Cup）吸引大批觀光客湧入紐約，不僅搭乘地鐵四處觀光，甚至首次品嘗美式牧場沙拉醬。

現在，泰勒絲的粉絲們也準備湧入這座城市，隨行的還將有大批的媒體，對於這場極其保密的婚禮，直到最近外界仍幾乎一無所知。

似乎連賓客對於婚禮地點也一無所知。與凱爾西共同創辦Tight End University的舊金山49人（49ers）球員基特爾（George Kittle）雖證實已收到婚禮邀請，但無法確切知道婚禮舉行地點。唯一知道的是，這對新人告訴賓客「絕對不收禮物」。

由於粉絲們難以置信泰勒絲會選在麥迪遜廣場花園完婚，各種關於婚禮地點的傳聞和理論滿天飛。

CNN在報導中指出，就場地本身而言，這座體育館幾乎密不透風的外部結構，很可能正是受到青睞的原因之一。此外，對於早已習慣在大型體育館演出的泰勒絲而言，這樣的場地可說再熟悉不過。

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）今天在關於即將到來的熱浪記者會上，對於泰勒絲婚禮相關問題小心翼翼地迴避。

曼達尼說：「如果你剛好要在麥迪遜廣場花園完婚，你就能待在室內，保持涼爽，這對全市民眾來說是個不錯的示範。」

這並非首次有名人在麥迪遜廣場花園舉行婚禮，已故傳奇音樂人史萊史東（Sly Stone）曾於1974年6月於史萊和史東家族合唱團（Sly and the Family Stone）的演出期間，與女演員凱西席瓦（Kathy Silva）在此舉行婚禮。

精華 FAQ

  • CNN引述兩名消息人士指出，兩人本周可能在紐約麥迪遜廣場花園完婚，該場地也被視為外界最受關注的婚禮地點之一。

  • 報導稱，7月2日將先舉行彩排，7月3日正式辦婚禮，活動可能一路延續到7月4日美國建國250周年當天凌晨4點。

  • 因為新人對地點極度保密，連部分賓客都不清楚婚禮在哪裡，加上預計千人出席、媒體與粉絲聚集，讓外界猜測不斷。

泰勒絲 NFL 麥迪遜廣場花園

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