導演卡爾林區坑Netflix遭判刑30個月 花掉的千萬美元也要還
好萊塢導演卡爾林區（Carl Rinsch）因執導2013年電影「浪人47」（47Ronin）聞名。他被控詐騙影音串流巨頭網飛（Netflix）逾千萬美元，遭判處30個月監禁。
中央社引述法新社報導，卡爾林區被控濫用影音串流平台於2020年支付的1100萬美元（約新台幣3.6億元），這筆資金原本是用於製作一部名為「白馬」（WhiteHorse，暫譯）的科幻影集。
紐約南區聯邦檢察官克雷頓（Jay Clayton）在聲明中指出：「卡爾林區並未將這筆錢用於製作影集，反而買進高度投機性的股票期權與加密貨幣進行風險投資，並花費數百萬美元為自己採購奢侈品。」
據稱卡爾林區採購的物品，包括奢華服飾、家具、1輛紅色法拉利，以及5輛勞斯萊斯。
除被判處監禁外，48歲的卡爾林區還被勒令繳回1100萬美元犯罪所得。
他的委任律師曾向承審法官請求從寬處理，聲稱資金濫用是發生在他的職業生涯承受「巨大壓力」期間，以及一段「極具爭議的離婚」過程中。
儘管檢方並未提及Netflix，但先前有報導稱卡爾林區曾與Netflix就一部計畫中的影集發生爭執，劇集最初名為「白馬」，後更名為「征服」（Conquest，暫譯）。
起訴書稱，劇集原本聚焦於一名科學家，他創造一群強大的複製人，「他們被放逐到巴西一座城市的封閉區域，複製人在圍牆內開始開發先進技術，並與人類和彼此發生衝突」。
卡爾林區因執導由基努李維（Keanu Reeves）主演的奇幻動作電影「浪人47」，開啟他劇情片導演生涯。
卡爾林區遭判刑之前，基努李維曾致函法官，為他昔日的導演請求「寬大與仁慈」，稱他是一位「傑出的藝術家」，只是往往有「自我毀滅」的傾向。
他被指控把Netflix原本用於製作影集《白馬》的1100萬美元，轉去做股票期權與加密貨幣投資，還大量購買奢侈品，因此遭法院判處30個月監禁。 這筆款項原本是Netflix支付給卡爾林區，用於製作科幻影集《白馬》，後來該劇又曾更名為《征服》，劇情聚焦複製人與人類衝突。 除了30個月刑期外，48歲的卡爾林區還被勒令繳回1100萬美元犯罪所得。先前基努李維曾出面致函法官，希望對他從寬與仁慈處理。
精華 FAQ
他被指控把Netflix原本用於製作影集《白馬》的1100萬美元，轉去做股票期權與加密貨幣投資，還大量購買奢侈品，因此遭法院判處30個月監禁。
這筆款項原本是Netflix支付給卡爾林區，用於製作科幻影集《白馬》，後來該劇又曾更名為《征服》，劇情聚焦複製人與人類衝突。
除了30個月刑期外，48歲的卡爾林區還被勒令繳回1100萬美元犯罪所得。先前基努李維曾出面致函法官，希望對他從寬與仁慈處理。
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