導演卡爾林區坑Netflix遭判刑30個月 花掉的千萬美元也要還

好萊塢導演卡爾林區被控詐騙影音串流巨頭Netflix逾千萬美元，遭判處30個月監禁。(美聯社)

好萊塢 導演卡爾林區（Carl Rinsch）因執導2013年電影「浪人47」（47Ronin）聞名。他被控詐騙影音串流巨頭網飛（Netflix ）逾千萬美元，遭判處30個月監禁。

中央社引述法新社報導，卡爾林區被控濫用影音串流平台於2020年支付的1100萬美元（約新台幣3.6億元），這筆資金原本是用於製作一部名為「白馬」（WhiteHorse，暫譯）的科幻影集。

紐約南區聯邦檢察官克雷頓（Jay Clayton）在聲明中指出：「卡爾林區並未將這筆錢用於製作影集，反而買進高度投機性的股票期權與加密貨幣進行風險投資，並花費數百萬美元為自己採購奢侈品。」

據稱卡爾林區採購的物品，包括奢華服飾、家具、1輛紅色法拉利，以及5輛勞斯萊斯。

除被判處監禁外，48歲的卡爾林區還被勒令繳回1100萬美元犯罪所得。

他的委任律師曾向承審法官請求從寬處理，聲稱資金濫用是發生在他的職業生涯承受「巨大壓力」期間，以及一段「極具爭議的離婚」過程中。

儘管檢方並未提及Netflix，但先前有報導稱卡爾林區曾與Netflix就一部計畫中的影集發生爭執，劇集最初名為「白馬」，後更名為「征服」（Conquest，暫譯）。

起訴書稱，劇集原本聚焦於一名科學家，他創造一群強大的複製人，「他們被放逐到巴西一座城市的封閉區域，複製人在圍牆內開始開發先進技術，並與人類和彼此發生衝突」。

卡爾林區因執導由基努李維（Keanu Reeves）主演的奇幻動作電影「浪人47」，開啟他劇情片導演生涯。

卡爾林區遭判刑之前，基努李維曾致函法官，為他昔日的導演請求「寬大與仁慈」，稱他是一位「傑出的藝術家」，只是往往有「自我毀滅」的傾向。