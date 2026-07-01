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梅西跨界漫威宇宙化身粉絲 小蜘蛛人帶他飛 球王嚇到尖叫

娛樂新聞組╱綜合報導
蜘蛛人與梅西合體。（取材自索尼官方YouTube）
蜘蛛人與梅西合體。（取材自索尼官方YouTube）

世界盃足球賽熱度持續升溫之際，阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）卻意外跨界闖入漫威宇宙，與「蜘蛛人」本尊湯姆霍蘭德（Tom Holland）同框，為新片「蜘蛛人：重生日」（Spider-Man: Brand New Day）拍攝宣傳短片。影片曝光後，短短數小時內便在阿根廷媒體與全球社群掀起熱烈討論，還被媒體形容為「意想不到的夢幻聯動」。

梅西(見圖)化身蜘蛛人粉絲，和湯姆霍蘭德「夢幻連動」。（路透）
梅西(見圖)化身蜘蛛人粉絲，和湯姆霍蘭德「夢幻連動」。（路透）

綜合阿根廷媒體「布省資訊報」、「國家報」報導，梅西此次並非為體育品牌或足球賽事代言，而是配合「蜘蛛人：重生日」上映前的全球宣傳活動，特別選在世界盃期間推出，希望結合足球與電影兩大市場，放大雙方影響力。

宣傳片中，梅西一改球場上的巨星形象，飾演一名在紐約尋找蜘蛛人的粉絲，意外遇見飾演彼得帕克（Peter Parker）的湯姆霍蘭德。劇情裡，霍蘭德認出眼前人物後驚訝詢問「你是梅西嗎？」梅西則用西班牙語簡短回答「是」。隨後霍蘭德換上蜘蛛人戰衣，抱起梅西，在紐約高樓大廈間飛越擺盪，讓球王嚇到在半空中忍不住尖叫，營造幽默又充滿電影感的互動。

「ESPN」指出，這次合作讓梅西從綠茵場上的足球偶像，轉變成電影宣傳中的角色，而湯姆霍蘭德也延續蜘蛛人的形象，打造出體育與娛樂跨界融合的效果；「GOAL」則表示，梅西長期被球迷視為「足球界的超級英雄」，此次與蜘蛛人合作，也形成現實英雄與漫畫英雄的呼應。

湯姆霍蘭德(見圖)飾演蜘蛛人已多年，過去也曾公開表示自己是梅西的粉絲。（歐新社）
湯姆霍蘭德(見圖)飾演蜘蛛人已多年，過去也曾公開表示自己是梅西的粉絲。（歐新社）

據悉，湯姆霍蘭德飾演蜘蛛人已多年，過去也曾公開表示自己是梅西的粉絲。兩人早在2021年金球獎頒獎典禮上曾碰面，當時霍蘭德與梅西握手時興奮的畫面曾在網路流傳，此次正式同框合作更引發關注。

影片曝光後，不少網友笑稱，梅西根本不需要穿上蜘蛛人服裝，因為他在足球場上的成就已具備「超級英雄等級」的人氣。而這次「球王遇上蜘蛛人」的組合成功創造話題，堪稱近期體壇與影壇少見的跨界合作。

精華 FAQ

  • 梅西並非替體育品牌代言，而是配合《蜘蛛人：重生日》的全球宣傳計畫參與拍攝，並選在世界盃期間推出，以結合足球與電影市場，擴大曝光與話題聲量。

  • 片中梅西扮演在紐約找蜘蛛人的粉絲，遇到彼得帕克後被認出，接著湯姆霍蘭德換上蜘蛛人戰衣抱著他在高樓間飛越，梅西也因此嚇到尖叫。

  • 因為梅西是足球巨星、霍蘭德是漫威蜘蛛人，兩人同框本就罕見，加上影片兼具幽默與電影感，讓球王與超級英雄的形象呼應，迅速成為熱門話題。

梅西 漫威 蜘蛛人

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