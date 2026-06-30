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泰勒絲婚禮傳邀千名賓客 請帖竟附保密協議

編譯尤寶琪／綜合報導
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泰勒絲和凱爾西的婚禮，預計將會有超過1000名賓客受邀出席。（路透資料照片）
泰勒絲和凱爾西的婚禮，預計將會有超過1000名賓客受邀出席。（路透資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：泰勒絲與崔維斯婚禮傳定於7月3日於麥迪遜廣場花園舉行。
  • 重點二：外媒稱邀請賓客高達1100人，實體請帖還附保密協議。
  • 重點三：史蒂薇尼克斯傳將獻唱，粉絲也盼偶像能保有私密婚禮。

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL堪薩斯城酋長隊球星、未婚夫崔維斯凱爾西（Travis Kelce）的婚禮再傳新進展。多家外媒近日披露，兩人備受矚目的婚禮預計將於7月3日在紐約麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）舉行，受邀賓客多達1100人，不僅被形容是今年最受關注的娛樂盛事，更有「美國版皇室婚禮」之稱。

據「NBC News」報導，一名受邀賓客透露，婚禮邀請函已陸續送出，收到實體邀請函的賓客還須簽署保密協議，內容雖未曝光，但足見新人對婚禮隱私高度重視。此前「NBC News」也指出，麥迪遜廣場花園7月3日已預留婚禮相關活動，加上曼哈頓部分街道已獲准於美國國慶連假期間封閉，種種跡象都讓外界推測婚禮極可能就在當天舉行。

不過，截至目前，泰勒絲與凱爾西仍未正式證實婚禮日期。外界也猜測，兩人或許會先舉行一場僅限親友參與的私密結婚儀式，再於麥迪遜廣場花園舉辦盛大的婚宴，讓這座世界知名場館成為慶祝派對的舞台。

婚禮演出卡司同樣備受關注。「滾石雜誌」報導，現年78歲的傳奇創作歌手史蒂薇尼克斯（Stevie Nicks）已確定受邀擔任婚禮表演嘉賓。史蒂薇與泰勒絲多年來私交深厚，自1970年代成名以來便是樂壇代表人物，也是泰勒絲公開承認深受影響的音樂偶像。兩人曾於2010年同台演出，史蒂薇近年也多次公開祝福這段戀情，直言泰勒絲「找到真正適合的人」，希望兩人未來愈來愈幸福。

雖然婚禮消息持續發酵，但泰勒絲龐大的粉絲群「Swifties」普遍展現高度理性，不少人表示，即使婚禮地點位於全球最具代表性的場館之一，也願意尊重偶像的私人時刻。流行文化創作者Jordy Cray便表示，泰勒絲多年來帶給粉絲無數精采作品，她值得擁有一個不受打擾、專屬於自己的人生重要日子。

史蒂薇尼克斯傳受邀擔任婚禮表演嘉賓。（路透資料照片）
史蒂薇尼克斯傳受邀擔任婚禮表演嘉賓。（路透資料照片）

精華 FAQ

  • 多家外媒指出，婚禮預計在7月3日於紐約麥迪遜廣場花園舉行，且場地與街道管制安排都被視為重要線索，不過新人仍未正式證實日期。

  • 因為傳出受邀賓客多達1100人，規模龐大又備受媒體關注，加上地點選在知名場館麥迪遜廣場花園，因此被外界形容成美國版皇室婚禮。

  • 滾石雜誌報導，78歲的史蒂薇尼克斯已確定受邀表演。她與泰勒絲交情深厚，也曾多次公開祝福這段戀情，並稱泰勒絲找到真正適合的人。

泰勒絲 麥迪遜廣場花園

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