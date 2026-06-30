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分隔兩地、曾訂婚又復合 「六人行」莫妮卡13年姐弟戀告終

記者陳穎／綜合報導
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寇特妮考克斯(左)和交往13年的男友強尼正式分手。（路透資料照片）
寇特妮考克斯(左)和交往13年的男友強尼正式分手。（路透資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：寇特妮考克斯與強尼麥克戴德交往十三年後正式和平分手。
  • 重點二：兩人長期分居美英兩地，遠距離生活使感情逐漸走向不同步調。
  • 重點三：這對曾訂婚又復合的情侶，分開後仍保持友好關係。

曾因經典美劇「六人行」（Friends）飾演「莫妮卡」紅遍全球的好萊塢女星寇特妮考克斯（Courteney Cox），傳出與交往超過10年的男友、英國搖滾樂團Snow Patrol成員強尼麥克戴德（Johnny McDaid）正式分手，結束長達13年的感情。據外媒報導，兩人其實早在去年便已低調分開，但直到近日消息才曝光。

報導指出，62歲的寇特妮考克斯與49歲的強尼麥克戴德近年分居美國與英國兩地，長期遠距離生活讓彼此逐漸走向不同的人生步調，最終決定和平分手。一名知情人士透露：「他們曾擁有非常深厚的感情，至今依然十分友好，是很好的朋友，也仍然非常關心彼此。這不是一場難看的分手，只是走到了人生不同方向。」

兩人於2013年透過共同好友、英國歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）牽線認識，交往九個月後便宣布訂婚。不過，兩人在2015年一度解除婚約，隔年又復合，雖然沒有再次訂婚，但感情一直維持穩定，攜手走過多年。

寇特妮曾在2024年受訪時坦言，兩人第一次分手是在伴侶諮商過程中突然發生，當時令她深受打擊，但也因此學會重新認識自己、建立健康的感情界線，並形容那段經歷成為人生的重要轉捩點。

根據報導，兩人最後一次公開同框是在2025年9月的美國網球公開賽，前一個月還曾與「六人行」好友珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）及其男友一同在加州馬里布聚餐。如今戀情正式畫下句點，而外媒也指出，強尼麥克戴德目前傳出已展開一段新的戀情，但消息尚未獲本人證實。

寇特妮考克斯曾與演員大衛艾奎特結婚，兩人育有一名22歲女兒可可（Coco）。離婚後，她與強尼麥克戴德的戀情一直被視為好萊塢演藝圈的模範情侶之一，如今仍以和平方式分開，也讓不少粉絲感到惋惜。

精華 FAQ

  • 報導指出，兩人近年分居美國與英國兩地，長期遠距離生活讓彼此逐漸走向不同的人生步調，最後決定和平分手，並非激烈爭吵或重大衝突。

  • 兩人2013年透過紅髮艾德牽線認識，交往九個月後訂婚，2015年曾解除婚約，隔年又復合。之後雖未再次訂婚，但感情大致穩定並持續多年。

  • 她曾在2024年受訪提到，第一次分手發生在伴侶諮商過程中，當時讓她很受打擊，也促使她重新認識自己、建立健康界線，視為人生重要轉捩點。

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