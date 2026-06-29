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英喜劇天后病逝享壽86歲 倫敦西區劇院熄燈致敬

記者廖福生／即時報導
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潘妮洛普凱斯（Penelope Keith）因癌症在家中安詳辭世，享壽86歲。(...
潘妮洛普凱斯（Penelope Keith）因癌症在家中安詳辭世，享壽86歲。(摘自X平台@BAFTA)

曾以BBC經典情境喜劇「美好生活」（The Good Life）、「天生名門」（To the Manor Born）紅遍全英的資深女星潘妮洛普凱斯（Penelope Keith），29日因癌症在家中安詳辭世，享壽86歲。

家屬也發文證實死訊，並透露潘妮洛普凱斯離世時由結縭多年的丈夫陪伴在旁，消息曝光後震驚英國藝文界，倫敦西區所有劇院也宣布將於周三熄燈，向這位舞台與電視界巨星致敬。BBC喜劇部門總監喬恩佩特里（Jon Petrie）也盛讚，潘妮洛普凱斯是定義英國電視喜劇的重要人物之一。為紀念她對表演藝術的卓越貢獻，BBC已安排重播「美好生活」經典集數，讓觀眾再次回味她塑造的經典角色。

潘妮洛普凱斯出生於英國薩里郡，1963年加入皇家莎士比亞劇團展開演藝生涯，早年以舞台劇累積深厚實力，1976年憑藉舞台劇「驢年」，抱回英國劇場最高榮譽「奧立佛獎」的最佳喜劇演出獎。

但真正讓她成為家喻戶曉的明星，則是1975年演出BBC情境喜劇「美好生活」，她飾演外表高傲、內心細膩的鄰居「瑪歌」，精準又充滿層次的喜劇演出深植人心，該劇後來更在2004年BBC票選中名列英國史上十大情境喜劇之一。

隨後潘妮洛普凱斯主演「天生名門」，飾演丈夫過世後被迫出售莊園的貴族寡婦，再度創下代表作。該劇1979年第一季完結篇吸引近2400萬人收看，寫下當時英國非直播電視節目最高收視紀錄，也讓她多次奪下英國電影學院獎（BAFTA）電視類最佳女主角及最佳輕娛樂演出獎。2014年，她更因長年投入藝術及慈善領域，獲已故英國女王伊莉莎白二世授予女爵爵位。如今潘妮洛普凱斯與世長辭，她的幽默與精湛演技，將永遠長留影迷心中。

精華 FAQ

  • 她於29日因癌症在家中安詳離世，享壽86歲，家屬表示她臨終時有多年丈夫陪伴在側。死訊傳出後，英國藝文界表達哀悼，並以各種方式向她致意。

  • 她最知名的作品是BBC情境喜劇《美好生活》與《天生名門》，前者讓她以鄰居瑪歌一角走紅，後者則奠定她的國民喜劇地位，兩劇都成為英國電視史經典。

  • 倫敦西區所有劇院宣布周三熄燈致敬，BBC則安排重播《美好生活》經典集數，讓觀眾重溫她的演出。BBC主管也讚揚她是定義英國電視喜劇的重要人物。

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