英喜劇天后病逝享壽86歲 倫敦西區劇院熄燈致敬

曾以BBC經典情境喜劇「美好生活」（The Good Life）、「天生名門」（To the Manor Born）紅遍全英的資深女星潘妮洛普凱斯（Penelope Keith），29日因癌症 在家中安詳辭世，享壽86歲。

家屬也發文證實死訊，並透露潘妮洛普凱斯離世時由結縭多年的丈夫陪伴在旁，消息曝光後震驚英國藝文界，倫敦西區所有劇院也宣布將於周三熄燈，向這位舞台與電視界巨星致敬。BBC喜劇部門總監喬恩佩特里（Jon Petrie）也盛讚，潘妮洛普凱斯是定義英國電視喜劇的重要人物之一。為紀念她對表演藝術的卓越貢獻，BBC已安排重播「美好生活」經典集數，讓觀眾再次回味她塑造的經典角色。

潘妮洛普凱斯出生於英國薩里郡，1963年加入皇家莎士比亞劇團展開演藝生涯，早年以舞台劇累積深厚實力，1976年憑藉舞台劇「驢年」，抱回英國劇場最高榮譽「奧立佛獎」的最佳喜劇演出獎。

但真正讓她成為家喻戶曉的明星，則是1975年演出BBC情境喜劇「美好生活」，她飾演外表高傲、內心細膩的鄰居「瑪歌」，精準又充滿層次的喜劇演出深植人心，該劇後來更在2004年BBC票選中名列英國史上十大情境喜劇之一。

隨後潘妮洛普凱斯主演「天生名門」，飾演丈夫過世後被迫出售莊園的貴族寡婦，再度創下代表作。該劇1979年第一季完結篇吸引近2400萬人收看，寫下當時英國非直播電視節目最高收視紀錄，也讓她多次奪下英國電影學院獎（BAFTA）電視類最佳女主角及最佳輕娛樂演出獎。2014年，她更因長年投入藝術及慈善領域，獲已故英國女王伊莉莎白二世授予女爵爵位。如今潘妮洛普凱斯與世長辭，她的幽默與精湛演技，將永遠長留影迷心中。