好萊塢掀起短劇熱 金卡戴珊、凱文哈特搶商機

金卡戴珊也投資微劇平台。（歐新社資料照片）

當好萊塢 巨頭將精力投注於串流媒體大戰之際，在中國蓬勃發展的微短劇熱潮也趁機吹進美國，開始有明星和製片公司競相投入相關產業。

據美聯社報導，今年5月Hoorae Media推出驚悚劇「螢幕時間」(Screen Time)，是首部由好萊塢知名製片公司製作的微短劇，在TikTok 播出首周締造近7500萬瀏覽量，Hoorae Media曾耗費兩年多時間研究，堅信微短劇絕非曇花一現的現象，數位主管雅朵(Dzifa Yador)強調：「手機是連接兩者的關鍵，民眾花在手機的時間非常驚人，我們是迎合觀眾需求。」 「螢幕時間」是首部由好萊塢知名製片公司製作的微短劇。（視頻截圖）

微短劇興起以來，短短數年呈現爆炸式增長，預估全球微短劇收益2026年底可達到140億元，因此串流媒體Peacock、福斯娛樂(Fox Entertainment)、TelevisaUnivision開始投入微短劇行列，喜劇演員凱文哈特(Kevin Hart)、影星泰迪哥斯(Taye Diggs)將事業版圖拓展至微短劇，就連實境秀藝人金卡戴珊(Kim Kardashian)也投資微劇平台ReelShort。

曾獲艾美獎 提名的演員兼製片伊莎蕾(Issa Rae)認為，微短劇在培養觀眾群和創造智慧財產權方面擁有傳統媒體無法企及的優勢：「由於成本低於電視和電影，可以承擔風險，製作周期也比電視和電影快得多，讓我們有機會創作更貼近時事、更具相關性的作品。」並指出1至3分鐘的微短劇甚至可帶動創作者和觀眾的互動：「這種社群體驗很棒之處在於你可以看到其他觀眾想法並即時加入大家的討論。」 演員伊莎蕾認為，微短劇在培養觀眾群和創造智慧財產權方面擁有傳統媒體無法企及的優勢。（路透資料照片）

其實早在微短劇受到好萊塢重視前，喬治亞州網紅韋恩(Kountry Wayne)就看中微短劇的魅力，今年在亞馬遜Prime Video推出單口喜劇特輯，每天發布50支短片，並宣稱上個月在臉書(Facebook)獲得14億、YouTube獲得約1億次的超高點閱率。

伊莎蕾指出：「我們知道觀眾喜歡免費且易於收看的優質內容，如果故事引人入勝、演員演技精湛，而且整體感覺是為他們量身打造，他們就會觀看。」