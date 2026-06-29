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「大家不再聚在一起創作了」 瑪丹娜反對依賴AI：與藝術背道而馳

中央社／洛杉磯28日電
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美國流行樂壇天后瑪丹娜受訪時批評人們過度依賴AI。圖為瑪丹娜4日在紐約時報廣場表...
美國流行樂壇天后瑪丹娜受訪時批評人們過度依賴AI。圖為瑪丹娜4日在紐約時報廣場表演。(路透)

美國流行樂壇天后瑪丹娜（Madonna）近日接受「時尚雜誌」（Vogue）義大利版專訪時嚴厲抨擊人工智慧（AI），稱依賴AI與「創作藝術背道而馳」。

美國影劇新聞媒體「綜藝」（Variety）報導，瑪丹娜說：「過去，大家會聚在一個地方，周遭都是畫家、音樂家、舞者與藝術家，彼此從一個非常純粹的出發點一起工作。我非常珍惜那段經驗。今日，我們不再那麼做了。如今，想要爭取唱片合約，都要先考慮有多少粉絲。」

她繼續說：「這是為什麼在『帶著你的愛』（Bring Your Love）這首歌中，我會唱到『別想用數字來分散我的注意力』。對我來說，創作的初衷不是在考慮排行榜與串流數字。演算法與人工智慧是冒險的反面，對我而言這與創作藝術背道而馳。」

瑪丹娜補充表示，在為新的音樂作品尋找靈感時，她會完全遠離科技與社交干擾。

瑪丹娜解釋：「最近過得有點辛苦，因為我推出我的專輯，還有很多相關的事情要處理。但我的確喜歡休息…然後消失一陣子。因為這樣才能激發我的想像力。你必須讓自己靜下來，你必須有幾天只跟大自然、我的孩子和馬兒待在一起。」

「綜藝」指出，這不是瑪丹娜第一次展現抗拒科技的立場。在她的電影Confessions II – The Film首映會的問答環節上，她曾表示，社群媒體讓人產生凡事都要記錄的「持續需求」。她當時也鼓勵參加首映會的粉絲放下手機，「好好跟彼此交流」。

精華 FAQ

  • 她認為AI與演算法代表的是效率、數字與風險迴避，與藝術需要的直覺、冒險和純粹出發點相反，因此她覺得兩者背道而馳。

  • 她指出現在爭取唱片合約常先看粉絲數與排行表現，創作不再只是和藝術家一起工作，而是被市場數據與曝光壓力左右。

  • 她表示會刻意遠離科技與社交干擾，休息、消失一陣子，讓自己待在自然中，與孩子和馬兒相處，藉此恢復想像力。

瑪丹娜 人工智慧 義大利

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