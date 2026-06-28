「自由250」音樂會 「香草冰」因天氣惡劣臨時取消

AI重點 文章重點整理： 重點一： 自由250音樂會因當地惡劣天氣，在香草冰登台前兩小時臨時取消。

自由250音樂會因當地惡劣天氣，在香草冰登台前兩小時臨時取消。 重點二： 主辦方在X表示安全優先，活動改於27日上午重新開放並持續觀察天候。

主辦方在X表示安全優先，活動改於27日上午重新開放並持續觀察天候。 重點三：多位藝人因活動被指政治化先後退出，香草冰成唯一仍願演出的表演者。

一場原定慶祝美國獨立250周年、作為總統川普 「偉哉美國博覽會」(The Great American State Fair)活動一部分的音樂會，26日在知名饒舌歌手「香草冰」(Vanilla Ice)登台前兩小時，因天氣惡劣宣告臨時取消。

「國會山莊報」(The Hill)報導，「自由250」(Freedom 250)活動主辦單位在社群平台X發表聲明，表示「由於當地惡劣天氣」，活動將於26日提前結束，並於27日上午重新開放，「我們始終將嘉賓、工作人員與合作夥伴的安全放在第一位。我們正在密切關注天氣狀況，並將隨時發布最新消息。」

這場博覽會的活動籌備過程阻礙重重。多名原定演出的知名藝人相繼以活動政治化為由宣布退出表演，包括鄉村歌手瑪蒂娜麥克布萊德(Martina McBride)、靈魂樂團「海軍准將合唱團」(The Commodores)、老牌搖滾樂團「毒藥樂隊」(Poison)主唱布雷特麥可斯(Bret Michaels)，以及唱紅1989年熱門歌曲「Bust a Move」的饒舌歌手Young MC。這些藝人表示，取消演出的原因是，他們事先並不知情活動與政治有關聯。

「香草冰」本名為Rob Van Winkle，1990年以單曲「冰冰寶貝」(Ice Ice Baby)而走紅，近年逐漸將事業重心轉移至翻修二手屋轉售(house flipping)。他是其他表演者相繼退出後，唯一堅持出場的藝人，就在活動取消前幾個小時，他還在Instagram上傳國家廣場(National Mall)搭建的巨大舞台，發文稱演出是「千載難逢的機會」，「這將是史詩級演出。」目前尚不清楚是否會改期舉行。

「香草冰」先前曾表示，他決定參加並非出於政治因素，而是愛國情懷，單純想慶祝美國獨立。在多名藝人相繼退出後，川普曾要求取消這場演唱會，並改於24日舉行一場「讓美國再次偉大」(MAGA)風格的集會來為慶典揭開序幕。