我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

建國250周年／國慶追星 看「大男孩」吞雲吐霧

阿根廷小組賽3連勝 世界盃32強出爐

「自由250」音樂會 「香草冰」因天氣惡劣臨時取消

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：自由250音樂會因當地惡劣天氣，在香草冰登台前兩小時臨時取消。
  • 重點二：主辦方在X表示安全優先，活動改於27日上午重新開放並持續觀察天候。
  • 重點三：多位藝人因活動被指政治化先後退出，香草冰成唯一仍願演出的表演者。

一場原定慶祝美國獨立250周年、作為總統川普「偉哉美國博覽會」(The Great American State Fair)活動一部分的音樂會，26日在知名饒舌歌手「香草冰」(Vanilla Ice)登台前兩小時，因天氣惡劣宣告臨時取消。

「國會山莊報」(The Hill)報導，「自由250」(Freedom 250)活動主辦單位在社群平台X發表聲明，表示「由於當地惡劣天氣」，活動將於26日提前結束，並於27日上午重新開放，「我們始終將嘉賓、工作人員與合作夥伴的安全放在第一位。我們正在密切關注天氣狀況，並將隨時發布最新消息。」

這場博覽會的活動籌備過程阻礙重重。多名原定演出的知名藝人相繼以活動政治化為由宣布退出表演，包括鄉村歌手瑪蒂娜麥克布萊德(Martina McBride)、靈魂樂團「海軍准將合唱團」(The Commodores)、老牌搖滾樂團「毒藥樂隊」(Poison)主唱布雷特麥可斯(Bret Michaels)，以及唱紅1989年熱門歌曲「Bust a Move」的饒舌歌手Young MC。這些藝人表示，取消演出的原因是，他們事先並不知情活動與政治有關聯。

「香草冰」本名為Rob Van Winkle，1990年以單曲「冰冰寶貝」(Ice Ice Baby)而走紅，近年逐漸將事業重心轉移至翻修二手屋轉售(house flipping)。他是其他表演者相繼退出後，唯一堅持出場的藝人，就在活動取消前幾個小時，他還在Instagram上傳國家廣場(National Mall)搭建的巨大舞台，發文稱演出是「千載難逢的機會」，「這將是史詩級演出。」目前尚不清楚是否會改期舉行。

「香草冰」先前曾表示，他決定參加並非出於政治因素，而是愛國情懷，單純想慶祝美國獨立。在多名藝人相繼退出後，川普曾要求取消這場演唱會，並改於24日舉行一場「讓美國再次偉大」(MAGA)風格的集會來為慶典揭開序幕。

精華 FAQ

  • 主辦單位表示，因當地天氣狀況惡劣，為確保來賓、工作人員與合作夥伴安全，因此在香草冰登台前兩小時宣布提前結束活動。

  • 報導指出，退出者包括瑪蒂娜麥克布萊德、The Commodores、Bret Michaels，以及唱紅《Bust a Move》的饒舌歌手Young MC。

  • 香草冰是多位藝人退出後，唯一仍堅持出場的表演者；他曾在社群上稱這是千載難逢的機會，並表示參與是出於愛國與慶祝美國獨立。

川普

上一則

蔣欣姓氏筆畫多 番位排後面 女主角地位被誤以為客串

下一則

190公分68公斤 張凌赫自曝體脂8% 粉絲驚：太瘦了

延伸閱讀

國家廣場舉辦大型博覽會 川普揭幕美國建國250周年慶

國家廣場舉辦大型博覽會 川普揭幕美國建國250周年慶
華府嘉年華慶建國250周年 從摩天輪到煙火 牛仔也來了

華府嘉年華慶建國250周年 從摩天輪到煙火 牛仔也來了
圖輯／建國250周年 華府嘉年華 16天免費同歡

圖輯／建國250周年 華府嘉年華 16天免費同歡
紐約采風╱BRIC免費露天音樂節今夏15場 6月26日登場

紐約采風╱BRIC免費露天音樂節今夏15場 6月26日登場

熱門新聞

6月26日，演員楊紫憑藉在電視劇《生命樹》中的表現獲白玉蘭最佳女主角獎。（新華社）

4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言

2026-06-26 14:25
36--伊能靜與秦昊的女兒「米粒」10歲生日，一 家四口溫馨互動。(取材自微博)

10歲女兒「米粒」迎10歲生日 伊能靜曬全家福

2026-06-23 02:12
吳辰君展現凍齡好身材。圖／摘自IG

47歲女星嫁中國官二代14年 突曬私照「大深U極致腰線」

2026-06-21 15:50
孫儷在典禮散場後主動走向肖戰，給了他一個擁抱。(取材自微博)

孫儷錯失白玉蘭視后… 卻不忘安慰「落榜者」肖戰 親吐超暖「4個字」

2026-06-26 21:30
已故的李玟推出「Always On My Mind」經典翻唱專輯。圖／時尚芭莎提供

李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了

2026-06-25 10:10
楊紫(右)、李現主演「錦繡芳華」。圖／八大電視提供

新婚圓房親不停…李現楊紫吻戲狂飆17場：配音配到害羞

2026-06-22 10:31

超人氣

更多 >
世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球
小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷
加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元

加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元
阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐
華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...

華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...