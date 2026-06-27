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萊諾李奇巡演首場 唱1小時突頭暈喊停 推遲2場演出

編譯尤寶琪／綜合報導
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77歲歌手萊諾李奇在全國巡迴演出的首場演出中，突發疾病。(路透資料照片)
77歲歌手萊諾李奇在全國巡迴演出的首場演出中，突發疾病。(路透資料照片)

美國77歲的傳奇歌手萊諾李奇(Lionel Richie)近日在明尼蘇達州與「球風火合唱團」(Earth Wind and Fire)進行全國巡迴演出的首場演出中，突發疾病，並因此取消表演。隨後他在芝加哥俄亥俄州哥倫布市的演出，也不得不推遲。

根據「明尼蘇達星論壇報」(Minnesota Star Tribune)報導，萊諾李奇在演出進行了約一個小時的時候，因感到頭暈而暫停演出並離開舞台。

根據網路流傳的多段影片顯示，李奇在演出期間一直是坐在舞台上的。

根據「明尼蘇達星論壇報」，他告訴觀眾：「如果你感到頭暈，就趕緊坐下。」

美國廣播公司新聞網(ABC News)已經聯繫萊諾李奇的經紀人，好取得更多關於這位歌手身體狀況的資訊。

「明尼蘇達星論壇報」音樂評論家喬恩比姆(Jon Beam)在社群媒體上分享了一段李奇坐在舞台上演唱「Dancing on the Ceiling」的影片。

報導指出，李奇在演出進行了近一個小時後，宣布中場休息；隨後，薩克斯風手迪諾索爾多(Dino Soldo)出來告訴觀眾，李奇「身體不適」，演出將暫停；索爾多表示「稍後會公布更多資訊」。

「球風火合唱團」鼓手約翰帕里斯(John Paris)告訴「明尼蘇達星論壇報」，說李奇「有點脫水」，但補充表示，自己並不清楚李奇的具體情況。

李奇在演出前，曾在Instagram上分享照片，並表達對即將到來演出的興奮之情。

萊諾李奇與「球風火合唱團」的「Sing A Song All Night Long」巡迴演唱會，在明尼蘇達州聖保羅市拉開帷幕，整場巡演預計將持續整個夏天。

精華 FAQ

  • 他在明尼蘇達州的首場演出進行約一小時後，因感到頭暈而暫停表演並離開舞台，隨後演出被取消，現場觀眾也得知他身體不適。

  • 除了明尼蘇達州首場演出中斷外，他原定在芝加哥與俄亥俄州哥倫布市的兩場巡演也被推遲，官方表示之後會再公布新的演出時間。

  • 球風火合唱團鼓手約翰帕里斯表示，李奇看起來有點脫水，但他也強調自己不清楚具體情況，真正病因仍有待經紀人或官方進一步說明。

明尼蘇達州 芝加哥 俄亥俄州

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