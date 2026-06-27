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喜劇傳奇「2000歲男子」梅爾布魯克斯 迎100歲生日

編譯尤寶琪／綜合報導
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梅爾布魯克斯迎來百歲生日。（美聯社）
梅爾布魯克斯迎來百歲生日。（美聯社）

演出「2000歲男子」(The 2000 Year Old Man)的資深喜劇傳奇梅爾布魯克斯(Mel Brooks)28日迎來百歲生日。

這位喜劇演員兼電影製作人一直期待著此一里程碑式的時刻。今年稍早，「伴娘我最大」導演賈德阿帕托(Judd Apatow)為他製作了名為「梅爾布魯克斯：99歲的老人！」(Mel Brooks: The 99 Year Old Man!)的紀錄片，以感人幽默的方式展現梅爾布魯克斯的一生。

「我生來就是為了逗人發笑，」布魯克斯在紀錄片中說道，「所以，我一直在做這件事。」

本名梅爾文卡明斯基(Melvin Kaminsky)的梅爾布魯克斯，於1926年6月28日出生於紐約布魯克林；二戰期間服役於陸軍，後來在紐約卡茲奇山(Catskill Mountains)度假區的劇場演出，席德西澤(Sid Caesar)則曾聘請他擔任編劇。在西澤的「Show of Shows」節目中，布魯克斯結識了卡爾雷納(Carl Reiner)，兩人成了終生摯友，並共同創作了「2000歲男子」系列小品。

布魯克斯後來先後執導了「金牌製作人」(The Producers)、「閃亮的馬鞍」(Blazing Saddles)、「新科學怪人」(Young Frankenstein)和「緊張大師」(High Anxiety)等多部經典喜劇。布魯克斯在2021年接受美聯社採訪時表示，這一切都始於他在威廉斯堡(Williamsburg)的童年時光。

「我想讓派對永不停歇。我想把快樂、喜悅和爽朗的笑聲延續到我們人生中略顯沉悶的階段，而不是僅僅停留在童年，」布魯克斯回憶道，「我曾經接受採訪，對方問我：『你人生中最快樂的時光是什麼？是贏得奧斯卡獎嗎？還是娶了安妮班克羅夫特(Anne Bancroft)？』我說，都不是。是我童年。從四、五歲到九歲，那是我人生中最激動人心、最快樂、最幸福的時光。」

即使現在，布魯克斯也不退休；他4月時錄製了一段影片，祝賀艾迪墨菲(Eddie Murphy)獲頒美國電影學會終身成就獎；5月時則是宣布將數千份個人文件和照片捐給國家喜劇中心(National Comedy Center)。

精華 FAQ

  • 他在6月28日迎來一百歲生日，成為備受敬重的喜劇傳奇。報導也提到，他本人一直期待這個里程碑，並以幽默態度看待人生。

  • 布魯克斯出生於布魯克林，二戰時曾服役，戰後在卡茲奇山劇場演出並替席德西澤寫稿，後來與卡爾雷納結識，合作出《2000歲男子》。

  • 即使已近百歲，他仍未退休，4月錄影祝賀艾迪墨菲獲終身成就獎，5月又宣布捐出大量個人文件與照片給國家喜劇中心保存。

布魯克林

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