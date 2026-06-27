「奧德賽」拍攝跨越多國 片場超遠 派汀森：走過去就得花45分鐘

羅伯派汀森片中飾演安提諾烏斯。（圖／環球影業提供）

克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）新作「奧德賽」（The Odyssey）即將上映，導演克里斯多夫諾蘭在拍攝現場分享：「我喜歡實景拍攝的一點是，我們每隔幾周就會在不同國家之間移動，這讓拍攝過程始終保持一種前進的動力。不過這部電影的挑戰在於，拍攝地點非常偏遠，不僅難以抵達，也增加了拍攝的難度。」

飾演主角奧德修斯的麥特戴蒙（Matt Damon）更直言：「這絕對是我從影以來拍過規模最龐大的電影，感覺我們像是拍了六或七部電影，而某種程度上也確實如此，這場冒險的每個篇章都在不同地點拍攝，也帶來不同的挑戰。」

麥特戴蒙飾演主角奧德修斯。（圖／環球影業提供）

麥特戴蒙表示，奧德賽之所以成為冒險的代名詞，是有其原因的。這正是「奧德賽」所描繪的核心，它是一場跨越這些壯麗且神奇地點的史詩旅程：「我們每次到一個拍攝地點，我都會一邊笑一邊想：到底誰會想在這裡拍電影？」他進一步提到，劇組曾在希臘的涅斯托耳洞穴進行拍攝，「那是一個非常壯觀的地方，但從來沒有人嘗試在那裡拍電影。」

飾演雅典娜的千黛亞（Zendaya）說：「如果沒有這次的經驗，我可能永遠不會看見或認識世界上有這些地方。身為演員，能夠沉浸在這樣的環境中是一種奢侈。我不用假裝自己在船上，因為我真的就在船上，確實是在大海之中拍攝，這真是個難得的機會。」

另外，飾演安提諾烏斯的羅伯派汀森（Robert Pattinson）則笑說：「當你拍一般的好萊塢電影時，基地營可能離片場只有十秒鐘的距離；但當你拍克里斯多夫諾蘭的電影，光是穿著拖鞋走上去就得花45分鐘，而且還要穿著整套戲服。」

安海瑟薇在片中飾演潘妮洛普。（圖／環球影業提供）

最後，剛喜迎3寶的安海瑟薇（Anne Hathaway），在片中飾演潘妮洛普。她認為，唯有面對真實存在的事物，才能獲得不同層次的體會。親自來到這些地方，就能真正感受當下的一切，也為想表達的內容增添更多層次。