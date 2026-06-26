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妮可基嫚二搭珊卓布拉克 回歸「超異能快感2」合破單身詛咒

記者廖福生／綜合報導
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奧斯卡影后妮可基嫚(左)、珊卓布拉克(右)暌違多年再度合作。（圖／華納提供）
奧斯卡影后妮可基嫚(左)、珊卓布拉克(右)暌違多年再度合作。（圖／華納提供）

奧斯卡影后珊卓布拉克（Sandra Bullock）、妮可基嫚（Nicole Kidman）暌違多年再度合作。兩人主演新片「超異能快感：魔法之書」（Practical Magic: The Book of Magic），將帶領觀眾重返一個充滿著月光下的惡作劇，和強大先祖魔法的世界，歐文斯（Owens）姐妹花必須面對足以摧毀家族的黑暗詛咒，這是一場充滿樂趣、魔法、混亂，且完全不容錯過的電影盛宴。

該片延續首集的故事設定，珊卓布拉克、妮可基嫚生在女巫家庭，卻受流傳多代的「單身詛咒」所苦，導致他們所愛上的另一半都會出意外，直到他們的女兒長大成人後，兩人為了下一代的幸福，決定挺身而出聯手尋求打破魔咒的辦法。

卡司班底的還有喬伊金（Joey King）、李佩斯（Lee Pace）、梅西威廉斯（Maisie Williams）、索洛馬里達那（Xolo Maridueña）、索利麥克勞德（Solly McLeod），還有史塔克錢寧（Stockard Channing）和黛安薇絲特（Dianne Wiest）。蘇珊娜比爾（Susanne Bier）所執導的劇本由阿奇瓦高斯曼（Akiva Goldsman）和喬吉雅普里切特（Georgia Pritchett）負責編劇，內容改編自愛麗絲霍夫曼（Alice Hoffman）的小說「魔法之書」（The Book of Magic）。

「超異能快感：魔法之書」由丹妮絲狄諾維（Denise Di Novi）、珊卓布拉克、妮可基嫚擔任製片。電影監製則由安德鲁科索夫（Andrew Kosove）、布羅德里克詹森（Broderick Johnson）、唐納德薩布林（Donald Sabrin），和愛麗絲霍夫曼出任。導演蘇珊娜比爾召集一群電影藝術家加入她的團隊，其中包括攝影指導西蒙達根（Simon Duggan）、美術指導湯姆伯頓（Tom Burton）、電影剪輯山姆威廉斯（Sam Williams）、音樂總監莎拉布里奇（Sarah Bridge）和伊恩庫克（Ian Cooke）、配樂魯柏特格雷格森威廉斯（Rupert Gregson-Williams）、服裝設計亞歷珊德拉伯恩（Alexandra Byrne），和選角導演吉娜傑伊（Jina Jay）。

精華 FAQ

  • 電影延續首集的女巫姐妹設定，描述珊卓布拉克與妮可基嫚飾演的角色，因家族流傳多代的單身詛咒而受苦，必須設法找出解除魔咒的方法。

  • 除了珊卓布拉克與妮可基嫚外，卡司還包括喬伊金、李佩斯、梅西威廉斯、索洛馬里達那、索利麥克勞德，以及史塔克錢寧與黛安薇絲特。

  • 本片改編自愛麗絲霍夫曼的小說《魔法之書》，並由蘇珊娜比爾執導，阿奇瓦高斯曼與喬吉雅普里切特共同編劇，製作陣容也相當完整。

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