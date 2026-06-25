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自傳片破局怒轟環球影業 瑪丹娜：我值得超級大預算

記者廖福生／綜合報導
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為了自傳電影預算問題，瑪丹娜近日開撕環球影業。(歐新社)
為了自傳電影預算問題，瑪丹娜近日開撕環球影業。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

瑪丹娜自傳電影因預算談不攏與版權卡關而破局，她痛批環球影業不信任自己，後續改拍影集與尋找製作團隊也接連碰壁。

西洋流行天后「娜姐」瑪丹娜（Madonna）精采絕倫的傳奇人生，原先預計將由好萊塢搬上大銀幕，不料如今卻無預警傳出「徹底破局」的消息。近日，瑪丹娜接受專訪時，首度親口投下震撼彈，證實自己與好萊塢影業巨頭「環球影業」因拍片預算問題正式撕破臉。

據悉，由於環球影業完全想不通過娜姐開出的天價預算，且為了讓電影順利開拍，瑪丹娜甚至一度做出退讓，提出將劇組拉到歐洲的「塞爾維亞」進行低成本實景拍攝。沒想到，這項提議卻遭到環球高層的冷嘲熱諷。

對此，瑪丹娜指控環球高層對她完全不信任，甚至不相信她能在塞爾維亞待超過四天，這也讓瑪丹娜氣到反問：「你們到底有沒有讀過劇本？我不是去那裡度假的！我的一生都在為了生存而戰！」然而，這場未演先轟動的世紀企劃，如今卻落得一場空。

瑪丹娜在專訪中顯得相當火大，她無奈透露，為了自己的傳記電影劇本整整工作了兩年，還花兩年時間跟環球影業的製片人泡在一起算預算、挑演員，「結果，我和環球竟然卡在預算上撕破臉！」對此，娜姐更在訪問中霸氣直言：「我活得這麼精采、擁有如此非凡的人生，我當然需要一筆超級大預算！」

而在與環球影業的情分徹底幻滅後，該片一度陷入停滯狀態。此時，串流龍頭Netflix曾大動作拋出橄欖枝，提議改拍成自傳影集，不料這卻是另一場地獄循環的開始。讓瑪丹娜更心碎的是，環球影業隨後卡死了劇本版權。

瑪丹娜痛批環球影業說：「劇本是我寫的，我卻不能直接用，除非我支付一筆像被敲詐一樣的天價贖金把它買回來。不用多問，這就是好萊塢的骯髒手段。」之後她花了近九個月四處尋覓合適的影集統籌與編劇，卻頻頻碰壁，讓她忍不住自嘲：「幸好我還有歌手這個主業，我必須持續創作，完成我來到這個地球的使命！」

精華 FAQ

  • 主要原因是環球影業無法接受她提出的天價預算，雙方在拍攝規模與成本上談不攏，最後因此撕破臉，讓原本期待搬上大銀幕的計畫直接破局。

  • 她曾主動退讓，建議把劇組移到塞爾維亞進行低成本實景拍攝，希望降低預算壓力，但這個方案仍被環球高層冷淡對待，甚至帶有嘲諷意味。

  • 雖然Netflix曾提議改拍成自傳影集，但環球影業隨後卡住劇本版權，瑪丹娜若想重新使用自己的劇本，還得支付高額買回費用，導致計畫再度停擺。

好萊塢 瑪丹娜

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