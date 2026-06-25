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泰勒絲傳7‧3大婚 紐約收到路權申請 封麥迪遜廣場周邊

編譯彭馨儀／綜合報導
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流行樂壇天后泰勒絲(左)與NFL球星凱爾西(右)，各種跡象都指向兩人將在7月3日...
流行樂壇天后泰勒絲(左)與NFL球星凱爾西(右)，各種跡象都指向兩人將在7月3日舉行婚禮。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

路透與紐時消息指向泰勒絲和凱爾西可能在7月3日於麥迪遜廣場花園舉行婚禮，相關路權、住宿與警方準備皆已浮現。

準備好了嗎？各種跡象都指向流行樂壇天后泰勒絲(Taylor Swift)要在7月3日結婚了。

路透報導，泰勒絲與堪薩斯城酋長隊美式足球NFL球星凱爾西(Travis Kelce)於去年8月宣布訂婚後，究竟何時、何地舉辦婚禮？如今，已浮現一些強力線索。

紐約時報掌握消息人士透露的訊息，紐約市已收到路權許可申請，要求從7月2日至7月4日中午封閉麥迪遜廣場花園周邊街道，紐約時報引述一名了解籌備情況的市政官員的消息，表示麥迪遜廣場花園計畫於7月3日舉辦這場婚禮慶典。

一名得知住宿安排的人士也指出，酋長隊的多名隊友已預訂了7月3日前後位於時代廣場的萬豪侯爵酒店房間。聽取籌備簡報的市府官員更直言，麥迪遜廣場花園計畫在7月3日主辦這場婚禮慶典。此外，負責巡邏該體育館地下車站的警察，也已被告知準備迎來這場婚禮。

活動策畫公司威尼克製作(Winick Productions)於6月初向紐約市街道活動許可辦公室提交申請，將在場館外搭建帳棚或遮陽棚，用於舉辦這場預計將有500至999人參加的活動，且需空間供卡車裝卸物資。

泰勒絲、麥迪遜廣場花園，以及麥迪遜廣場花園的代表均不予置評。

由於此時正值曼哈頓中城的旅遊旺季，7月4日建國250周年，曼哈頓下城將有一年一度煙火表演，規模將比往年更大，來自世界各地的帆船艦隊也將駛入紐約港。這座城市也因2026世界盃迎來大量遊客，7月5日還將舉行一場比賽。

精華 FAQ

  • 多項線索都指向7月3日，包含市府收到封路申請、場館周邊準備與相關住宿安排，顯示婚禮慶典很可能在當天登場。

  • 紐約時報引述消息指出，市府官員聽取籌備簡報後認為麥迪遜廣場花園將主辦婚禮，且警方也已為場館周邊與地下車站做準備。

  • 包括7月2日至7月4日的封路申請、隊友入住時代廣場酒店、活動公司提交場館外搭棚申請，以及預估500至999人參與。

泰勒絲 麥迪遜廣場花園 紐約時報

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