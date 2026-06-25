挪威足球明星哈蘭德羞喊Jisoo努娜 全智賢求魔人簽名

挪威球星哈蘭德(右)過往曾和BLACKPINK成員Jisoo(左)一起錄製節目，互動片段讓網友直呼他是最強的「頂流收割機」。（取材自X平台）

AI摘要 文章摘要整理： 哈蘭德與Jisoo、全智賢的趣味互動片段近日再被翻出，從羞喊努娜到笨拙跳舞、索簽名，都展現他超強的明星吸引力。

2026年世界盃焦點、被球迷稱「魔人普烏」（源自日本動漫「七龍珠」）的挪威 球星哈蘭德 （Erling Haaland），他在球場上以凶猛的進球火力威震八方，私底下的他卻有著反差萌的一面。近期網路上再度瘋傳他過去與南韓娛樂圈頂流大咖們的互動片段，超強的巨星磁場讓網友直呼他是最強的「頂流收割機」。

噓！星聞報導，哈蘭德與南韓當紅女團BLACKPINK成員Jisoo過往曾在節目中罕見同框。面對女神的溫柔攻勢，身高超過190公分的哈蘭德當時不僅毫無招架之力，還一臉羞澀地跟著Jisoo用韓文喊出「Jisoo努娜（姐姐）」，讓粉絲全被融化。不僅如此，Jisoo現場教學個人Solo單曲「FLOWER」的經典開花舞，哈蘭德雖然嘴上說著「我想我應該可以」，一邊卻用巨大的雙手跟著扭動，最後甚至像在「捏爛小花」一樣用力，逗趣又尷尬的畫面讓Jisoo忍不住掩嘴大笑。

除了天團成員，連「國民女神」全智賢 遇到他也難擋魅力。在曼城亞洲行的球場邊，全智賢被捕捉到親自擠在人群中排隊，只為求得哈蘭德的親筆簽名。

在成功拿到簽名球衣後，全智賢更激動到直接把球衣當頭巾蓋在臉上，興奮大喊「非常謝謝」，完全放下女神包袱。

這段球壇金童與K-POP偶像的互動再度掀起討論，足見哈蘭德不僅是體壇當紅炸子雞，在演藝圈同樣圈粉無數。這影片在最近被網友翻出來，大家紛紛表示，「追星成功的反應跟一般人完全一樣」、「女神也逃不過哈蘭德魅力」、「反差的女神太可愛」。

南韓女神全智賢(左圖起)也難擋挪威當家球星哈蘭德魅力，她排隊簽名(右圖)變迷妹。(取材自YouTube)