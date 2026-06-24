泰勒絲7月3日紐約大婚 申請麥迪遜廣場花園周邊封閉

泰勒絲與NFL球星凱爾西婚禮將在7月3日舉行。（美聯社）

紐約時報24日報導，美國流行天后泰勒絲 （Taylor Swift）與NFL 球星凱爾西（Travis Kelce）已遞交申請，要求從7月2日到7月4日中午封閉麥迪遜廣場花園 （Madison Square Garden）周邊街道，婚禮將在7月3日舉行。

報導稱，兩名消息人士透露，婚禮規畫分為兩階段進行：7月2日將舉辦約100人的私人聚會；7月3日則在麥迪遜廣場花園舉行規模約1000人的盛大慶祝活動，屆時可能安排舞台演出及特別嘉賓登場。

紐約市政府發言人朵拉．佩凱克（Dora Pekec）向路透證實，確實收到並核准一份內容相符的封街申請，但未透露活動主辦方或用途。

凱爾西的酋長隊多名隊友，已預訂位於時報廣場的New York Marriott Marquis飯店房間，入住日期集中在7月3日前後，也進一步引發外界聯想。

事實上，紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）上周在談論世界盃期間，就曾意外提及泰勒絲婚禮。他表示：「我們早已習慣舉辦大型活動，而這次更令人期待。我們知道這與尼克隊總冠軍賽熱潮、7月4日美國250周年慶典，以及泰勒絲婚禮同時發生，我們非常期待迎接全世界的到來。」

泰勒絲與凱爾西自2023年公開交往後，一直是全球娛樂與體壇最受矚目的明星情侶之一，兩人於2025年8月宣布訂婚。如今隨著封街計畫與相關安排曝光，外界普遍認為這場世紀婚禮已進入最後倒數階段，但正式日期與細節仍有待雙方親自證實。