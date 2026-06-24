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夏奇拉世界盃看球遭強吻？原來神秘男是她13歲帥兒子

娛樂新聞組／綜合報導
夏奇拉和兩個帥兒子米蘭（右）與薩莎（左）在世界盃阿根廷對奧地利一戰，現場觀賽。(...
夏奇拉和兩個帥兒子米蘭（右）與薩莎（左）在世界盃阿根廷對奧地利一戰，現場觀賽。(路透)

在2026年世界盃J組阿根廷對陣奧地利的火熱賽事中，導播的一組鏡頭意外引發了全球網路的軒然大波。當時轉播畫面切到VIP包廂的觀眾席，拉丁天后夏奇拉（Shakira）驚喜現身，然而令人震驚的是，隨後一名頭戴白色棒球帽、身形高大的神祕「男子」突然從左側貼近，親密地摟住她並當眾親吻其臉頰與脖子。

49歲的夏奇拉被讚少女感滿滿。（新華社資料照片）
49歲的夏奇拉被讚少女感滿滿。（新華社資料照片）

由於當下畫面極具視覺衝擊，且該男子的帽簷壓得極低，全球無數守在螢幕前的球迷與網友瞬間炸開了鍋。一時間，網路上充斥著「天后看台遭陌生人冒犯強吻」或是「夏奇拉結交新歡小鮮肉」的瘋狂猜測與輿論撻伐。

隨著各國媒體與熱心粉絲迅速核實，這場驚動全球的「強吻疑雲」隨即迎來了大反轉。每日郵報報導，這名被誤認為冒犯者的神祕男子，正是夏奇拉與前西班牙傳奇球星傑拉德皮克（GerardPiqué）所生的長子，年僅13歲的米蘭（MilanPiquéMebarak）。

造成這場全球性烏龍的主因，在於米蘭驚人的「暴風式抽高」。13歲的他完美遺傳了父親的高大基因，身高已逼近180公分，加上當天成熟的私服穿搭，光看背影與骨架完全如同成年男子。當天他只是像小時候一樣對母親撒嬌調皮，卻因角度與身材差，在鏡頭下被誤判成了「強吻騷擾」。

真相大白後，先前的緊張與擔憂氣氛一掃而空，輿論隨即轉為一場溫馨又搞笑的網路狂歡。除了調侃米蘭「長得太著急」引發慘案外，更多網友將焦點放在現年49歲的夏奇拉身上。

保養得宜、少女感滿滿的夏奇拉，與身高挺拔的兒子坐在一起，畫面簡直像極了「姐弟」甚至被誤認成伴侶，網友紛紛驚呼天后的凍齡狀態根本是「滿49減20」。這場因視覺盲點造成的看台插曲，最終從一場緋聞鬧劇，完美澄清為一段最純粹、溫馨的母子親情時刻。

精華 FAQ

  • 因轉播鏡頭拍到一名戴白帽、身形高大的男子從側邊摟住她並親吻臉頰與脖子，畫面太像陌生人親密騷擾，才讓外界誤以為發生強吻事件。

  • 後來媒體查證確認，他其實不是陌生人，而是夏奇拉與前夫皮克所生的13歲長子米蘭。由於身高已接近180公分，才造成外界誤判。

  • 因為米蘭只是像小時候一樣對母親撒嬌，並非冒犯或緋聞對象；加上他外型成熟、身材高大，從鏡頭角度看起來像成年男子，真相揭曉後反而成為溫馨趣聞。

世界盃 阿根廷

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