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病到剩1周生命 葛萊美得主穆尼隆恩接受雙肺移植

編譯尤寶琪／綜合報導
穆尼隆恩接受了雙肺移植手術。（路透資料照片）
穆尼隆恩接受了雙肺移植手術。（路透資料照片）

曾兩度奪得葛萊美最佳R&B表演獎的創作歌手穆尼隆恩(Muni Long)表示，在與自體免疫疾病紅斑狼瘡(Lupus)抗爭長達十年，並曾被醫師斷言只剩一周生命後，接受了雙肺移植手術。隆恩說，術後已6個月了，她如今恢復非常好。

37歲的隆恩在2025年11月罹患嚴重肺炎，因此被迫退出R&B雙人組Brandy & Monica的巡迴演唱會「The Boy Is Mine」，並在感恩節前後健康狀況進一步惡化，最終「在醫院醒來」。

這位歌手兼詞曲作者在「早安美國」(Good Morning America)節目中表示：「我早就知道自己身體出了問題。我每天都得往杯子裡吐口水，而且一直咳嗽。」

「我得吃一堆藥才能撐過一天。在這個行業，你每天都要面對許多人。所以，我一邊拍照，同時整個人喘不上氣，就像剛跑完馬拉鬆一樣。」

「我真不該參加那次巡演。但我當時生活裡發生了很多事，讓我不得不參加，」在2014年被診斷出罹患有紅斑狼瘡的隆恩說。

在醫院裡，醫生告訴隆恩，如果她不接受肺移植手術，就只剩下一周的生命了；這位情緒激動的女歌手直言：「我當時整個人嚇呆了。」

「真的。我當時想，『這也太殘酷了吧。』但他們卻說，『這不是開玩笑。你必須做出選擇。你可以去臨終關懷中心，或可以接受肺移植。』」

隆恩指出她與前夫海斯頓(Raysean Hairston)所生的兒子，讓她在擔心自己的嗓音會受影響之後，也做了聲帶手術。

「當時我的自尊心和虛榮心作祟，心想：『可是我的嗓音怎麼辦？以後會怎麼樣？』」她說，「但當我看著我的兒子，想到我還能活多久，我就覺得生活品質才是最重要的。如果我不在了，我就沒辦法唱歌了。」她補充說，自己「意識到自己終將一死」。

紅斑性狼蒼是當人體免疫系統攻擊自身健康的細胞與組織，進而導致全身多個器官與系統發炎的自體免疫疾病。病程常具不可預期性，且個體差別大。

精華 FAQ

  • 她長期受紅斑狼瘡影響，肺部狀況逐漸惡化，又在2025年11月罹患嚴重肺炎，健康迅速崩壞，醫師因此判定必須接受雙肺移植才能延命。

  • 醫師直接告訴她，如果不立刻接受肺移植，可能只剩下一周生命，否則只能進入臨終關懷。她聽後十分震驚，也形容當下幾乎嚇呆了。

  • 她原本擔心手術會影響歌聲，但想到兒子與自己的生存機會，便認為活下來比嗓音更重要，因此接受移植與聲帶手術，優先保住生命。

葛萊美

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