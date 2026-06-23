登世界盃中場秀 BTS攜手夏奇拉、瑪丹娜創歷史

BTS將登上世界盃決賽中場秀舞台。（取材自微博）

南韓天團BTS 近日接連傳出重磅消息，不僅獲國際足總（FIFA）邀請登上世界盃 決賽中場秀舞台，全員退伍後展開的世界巡演也在亞洲各地掀起搶票風暴，甚至衍生大規模詐騙案件，再度證明BTS驚人號召力。

FIFA日前宣布，2026年世界盃決賽將首度引入類似NFL超級盃的中場表演形式。決賽預計於7月19日舉行，BTS將與拉丁天后夏奇拉（Shakira）、流行天后瑪丹娜 （Madonna）同台演出，創下世界盃歷史新頁。

據了解，這場歷史性中場秀將由英國搖滾天團酷玩樂團主唱克里斯馬汀（Chris Martin）擔任策畫人。

BTS也透過官方聲明表示，能夠站上世界盃決賽舞台是莫大榮耀，希望透過音樂傳遞團結與希望的訊息。事實上，BTS與世界盃早有淵源，2022年卡達世界盃期間，成員柾國便曾演唱官方主題曲「Dreamers」，並在開幕式帶來精采演出。如今以團體之姿登上決賽中場秀，話題性更勝以往。

隨著全員完成兵役並宣布回歸，BTS最新世界巡演也迅速點燃全球粉絲熱情。據悉，本次巡演自今年4月啟動，預計橫跨34座城市，並持續至2027年。其中東南亞五國共安排15場演出，但門票供不應求，部分地區搶票人數甚至達到可售票數的15倍以上。

驚人的需求也讓詐騙集團趁機牟利。據BBC報導，已有不少東南亞粉絲因購買假票或委託代搶票而受騙，累計損失超過10萬美元。印尼、泰國、新加坡及馬來西亞等地警方近期均接獲相關報案。

分析師指出，BTS此次回歸巡演預計將為所屬公司HYBE帶來近20億美元收入，涵蓋演唱會門票、周邊商品、授權合作、專輯銷售及串流收益等多項業務。