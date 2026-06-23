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捧紅惠妮休斯頓 傳奇製作人戴維斯94歲辭世

編譯彭馨儀／綜合報導
傳奇製作人克萊夫戴維斯94歲辭世。（美聯社）
傳奇製作人克萊夫戴維斯94歲辭世。（美聯社）

曾一手捧紅惠妮休斯頓(Whitney Houston)等無數巨星、寫下流行音樂界傳奇的唱片製作人戴維斯(Clive Davis)，15日於曼哈頓家中辭世，享耆壽94歲。

美聯社報導，戴維斯在紐約布魯克林長大，父親是電工兼旅遊推銷，戴維斯先後就讀紐約大學與哈佛法學院，起初以音樂人身分，在「哥倫比亞唱片」擔任法律顧問，因展現商業天賦，7年內一路升任，於1967年成為總裁。任內他大膽創新引入非主流文化，簽下布魯斯史普林斯汀(Bruce Springsteen)等搖滾巨星，並大力扶持黑人音樂。

戴維斯最耀眼的成就首推發掘當時年僅19歲的惠妮休斯頓，並推上流行天后寶座，其中「終極保鑣」(The Bodyguard)電影原聲帶連續20周在告示牌專輯榜(Billboard 200)蟬聯冠軍，全美銷量破1600萬張，全球更超過4500萬張。

戴維斯旗下包括空中補給(Air Supply)、Kenny G，也把艾莉西亞凱斯(Alicia Keys)推成新世代巨星、讓吉他之神卡洛斯山塔納(Carlos Santana)憑藉1999年的專輯奪下8項葛萊美獎再創顛峰，甚至成功引導老牌歌星洛史都華(Rod Stewart)轉型翻唱經典老歌，締造數百萬張銷量。他自1975年起於葛萊美獎前夕舉辦的年度派對，至今仍是樂壇具代表性的盛會。

雖然戴維斯曾因財務糾紛離開哥倫比亞唱片，隨後創立Arista Records與J唱片，晚年仍擔任「索尼音樂娛樂」全球首席創意長。這位樂壇星探的一生有過波折，也曾面臨旗下雙人組合米利凡尼利(Milli Vanilli)假唱醜聞的爭議，但他對音樂產業的實質貢獻與印記，將跨越世代永垂不朽。

精華 FAQ

  • 報導指出，唱片製作人戴維斯於15日在曼哈頓家中辭世，享耆壽94歲。消息來自美聯社，顯示他晚年仍居於紐約，人生在此畫下句點。

  • 戴維斯最重要的成就是發掘19歲的惠妮休斯頓，並將她推上流行天后地位；此外，他也扶植布魯斯史普林斯汀、艾莉西亞凱斯與卡洛斯山塔納等巨星。

  • 他不僅改變哥倫比亞唱片的經營方向，也創立Arista與J唱片，並促成多張暢銷專輯與葛萊美榮耀；他每年葛萊美前夕的派對，也成為樂壇重要盛會。

葛萊美 紐約大學 曼哈頓

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