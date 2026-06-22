一手捧紅惠妮休斯頓 樂壇教父克萊夫戴維斯94歲辭世

克萊夫戴維斯(右)曾憑藉精準眼光一手捧紅歌后惠妮休斯頓(中)等巨星，在樂壇留下不可磨滅的印記。(美聯社資料照)

（中央社紐約22日綜合外電報導）美國搖滾與流行音樂史上最具影響力的唱片高層之一克萊夫戴維斯（Clive Davis）逝世，享壽94歲。他曾憑藉精準眼光一手捧紅歌后惠妮休斯頓等巨星，在樂壇留下不可磨滅的印記。

身為哥倫比亞唱片公司（Columbia Records）與Arista Records的前負責人，他曾發掘並形塑多位巨星的歌唱生涯，包括「靈魂歌后」艾瑞莎弗蘭克林（Aretha Franklin）、搖滾歌手布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）、比利喬（Billy Joel）、惠妮休斯頓（Whitney Houston）、山塔那（Santana）、珍妮絲賈普林（Janis Joplin）、克莉絲汀（Christina Aguilera）及艾莉西亞凱斯（Alicia Keys）等。

英國廣播公司（BBC）報導，他的家人表示，克萊夫戴維斯近期因呼吸系統問題住院，在紐約曼哈頓家中療養時安詳離世。

家人透過聲明表示：「對世界而言，我們的父親是一位代表性的樂壇傳奇，他的遠見、直覺和對卓越的堅持不懈，形塑了無數人生命中的音樂軌跡。」

「對家人而言，克萊夫是父親也是祖父，是我們生活的中心，是智慧、力量、鼓勵與無私之愛的泉源。」

眾多樂壇人士紛紛致哀，其中包括布魯斯史普林斯汀。這位以「生在美國」（Born in the USA）聞名的歌手在Instagram發文，哀悼這位「偉大的唱片人」及「親密好友」的離世。

布魯斯史普林斯汀寫道：「在我22歲那年，他把我簽進哥倫比亞唱片，改變了我的人生。無論是對當年沒沒無聞的我，還是成名後的我，他始終保持著同樣的尊重與善意。他是一位了不起的人。」

克萊夫戴維斯於1932年4月4日出生於布魯克林，在皇冠高地（Crown Heights）長大。

他畢業於哈佛法學院，28歲進入哥倫比亞唱片工作時對音樂產業一竅不通，但他透過修習夜間課程，自學版權法、合約與訴訟知識。

他於1965年晉升為唱片公司副總裁，隨後不久接任總裁。他簽下的藝人包括山塔那（Santana）、史密斯飛船（Aerosmith）、平克佛洛伊德（Pink Floyd）及布魯斯史普林斯汀，為公司注入了新生命。

他後來曾表示：「我不見得天生就有敏銳的耳朵，但我認為我是後天培養出來的。」

克萊夫戴維斯在1983年簽下當時年僅19歲的惠妮休斯頓（Whitney Houston），隨後花費數年時間尋找能將她的嗓音發揮到極致的製作人與詞曲創作者。

當她的同名出道專輯最終於1985年發行時，其中包含了3首美國冠軍單曲，Saving All My Love for You，How Will I Know及Greatest Love of All，索尼音樂（Sony）數據顯示，這張專輯在全球銷售超過2500萬張。

當惠妮休斯頓翻唱桃莉芭頓（Dolly Parton）的I Will Always Love You時，克萊夫戴維斯的精準直覺再次奏效，當時他堅持歌曲開頭應有40秒的清唱，不顧製作人大衛佛斯特（David Foster）擔心會影響電台播放率的反對；這首歌後來成為惠妮休斯頓最暢銷的單曲。

儘管克萊夫戴維斯曾承認自己「永遠聽不懂饒舌音樂」，但Arista唱片仍透過與製作人「娃娃臉」（Babyface）及LA里德（LA Reid）的合作，進軍嘻哈與城市音樂領域，並將「流浪者合唱團」（Outkast）、亞瑟小子（Usher）及TLC等藝人帶進子品牌LaFace Records。

2000年，克萊夫戴維斯離開Arista唱片創立J Records，成功捧紅了艾莉西亞凱斯與魔力紅（Maroon 5）等巨星。他後來成為索尼音樂的首席創意長。

在縱橫60年的職業生涯中，克萊夫戴維斯的作品為他贏得了5座葛萊美獎，並於2000年以非表演者身分入選搖滾名人堂。

他在2016年受訪時表示，他的職涯秘訣在於對音樂的信任，無論這個產業如何變遷。

他告訴線上訪談網站The Talks：「音樂是人們生活中不可或缺的元素。」

他說：「無論科技發生什麼革命，都必須明白音樂不會過時。人們需要音樂，而且多年來以不同方式需要它；無論是回歸宗教傳統，還是生活中的其他傳統。」

「這是一種非常、非常自然的基本要素，對於充分享受生活至關重要。」