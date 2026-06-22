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泰勒絲婚禮細節保密到家 當紅「Z世代寵兒」桑柏也傳受邀

編譯俞仲慈／綜合報導
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天后泰勒絲(右)日前出席在紐約舉行的名人堂入選儀式暨頒獎晚宴，她與新生代當紅歌手...
天后泰勒絲(右)日前出席在紐約舉行的名人堂入選儀式暨頒獎晚宴，她與新生代當紅歌手Sombr(左)合影留念。(美聯社)

歌壇天后泰勒絲(Taylor Swift)與美式足球NFL球星凱爾西(Travis Kelce)即將舉辦婚禮，不過這對新人至今仍未證實婚禮日期和地點，然而已有樂壇好友收到邀請函，並要求簽署保密協議，不得洩露婚禮細節。

根據八卦新聞Page Six報導，泰勒絲與凱爾西對於婚禮細節守口如瓶，但已有媒體率先披露這場婚禮訂於7月3日舉行，而且豪砸300萬元包下紐約麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden，MSG)一連慶祝三天。

消息人士透露，近來紅透遍半邊天的Z世代寵兒、憂鬱小生歌手桑柏（Sombr）已收到邀請，他和泰勒絲近數月往來密切，甚至一起在紐約觀看尼克隊(Knicks)季後賽，本月初泰勒絲入選詞曲作家名人堂(Songwriters Hall of Fame)儀式，Sombr受邀演唱並與凱爾西相互擁抱、交談。泰勒絲發表感言時，盛讚Sombr的創作才華，並直言：「Sombr就是未來。」讚他是明日之星。

根據報導，除了Sombr，泰勒絲邀請一票演藝圈好友包括海慕樂團(Haim sisters)、搖滾歌手紅髮艾德(Ed Sheeran)、女星席琳娜戈梅茲(Selena Gomez)、柔伊克拉維茲(Zoë Kravitz)、蘇琪沃特豪斯(Suki Waterhouse)、以及名模吉吉哈蒂德(Gigi Hadid)、卡莉克勞斯(Karlie Kloss)等人參加。

泰勒絲親自致電邀請親朋好友參加婚禮，不過賓客確認出席後必須簽署一份嚴格的保密協議，才能得知更多婚禮訊息，消息人士透露，泰勒絲禁止賓客洩露婚禮細節，違者將受到處罰。

向來極為注重隱私的泰勒絲2025年10月為宣傳新專輯「星夢人生」(The Life of a Showgirl)，接受英國節目主持人葛雷漢諾頓(Graham Norton)訪問，對於婚禮日期三緘其口：「到時候你就知道了。」諾頓追問：「所以你要辦一場盛大婚禮？」泰勒絲四兩撥千斤表示：「我的意思是我會邀請你參加。」諾頓回答：「如果你邀請我，那場婚禮肯定非常盛大。」泰勒絲補充道：「確實會非常盛大。」並坦承舉辦大型婚禮可省去篩選賓客的麻煩。

精華 FAQ

  • 消息指出，新人雖未公開婚禮日期與地點，但已邀請部分好友，且受邀者確認出席後必須簽署嚴格保密協議，禁止外洩任何細節。

  • 八卦媒體稱婚禮可能訂於7月3日，並砸下約300萬元包下紐約麥迪遜廣場花園，連續舉辦三天慶祝活動，但新人未證實此說法。

  • 除Z世代歌手桑柏外，報導還列出海慕樂團、紅髮艾德、席琳娜戈梅茲、柔伊克拉維茲、蘇琪沃特豪斯、吉吉哈蒂德與卡莉克勞斯等人。

泰勒絲 NFL

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