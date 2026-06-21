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曾奪11座艾美獎 「六人行」名導詹姆斯伯羅斯85歲逝

記者廖福生／綜合報導
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詹姆斯伯羅斯曾打造過美國經典神劇「六人行」。（美聯社）
詹姆斯伯羅斯曾打造過美國經典神劇「六人行」。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：詹姆斯伯羅斯於19日安詳辭世，享壽85歲，家人陪伴走完人生最後一程。
  • 重點二：他執導超過千集電視作品，是美國多鏡頭情景喜劇的重要奠基者。
  • 重點三：代表作包括六人行、歡樂酒店與威爾與格蕾絲，並獲11座艾美獎。

曾陪伴全球無數觀眾度過青春歲月、打造美國經典神劇「六人行」（Friends）的傳奇導演詹姆斯伯羅斯（James Burrows），被證實於19日安祥辭世，享壽85歲。詹姆斯伯羅斯的家人發表聲明，心痛證實死訊，並透露他在家人的陪伴下平靜地走完人生最後一程。

家人在聲明中驕傲地表示：「他不僅是一位傑出的導演，更是一位充滿人情味的導師和創意推動者。他以幽默、真誠和對人性的深刻理解，塑造了無數經典角色，並為全球觀眾帶來無數歡笑與感動。」而在親友與昔日夥伴眼中，詹姆斯伯羅斯更是一位善良、慷慨，且總是能讓身邊每個人感到被重視與尊重的暖心長輩。

回顧詹姆斯伯羅斯50多年的職業生涯，他幾乎就是美國當代電視喜劇史的縮影。從早期在劇場擔任助理舞台經理，到1970年執導首部百老匯劇作「The Castro Complex」正式開啟導演之路，他一生參與創作並執導了超過千集的電視作品。

除了讓無數人反覆重溫、並在2004年以5110萬人同時收看世紀大結局的「六人行」外，經典喜劇「歡樂酒店」（Cheers）、「威爾與格蕾絲」（Will & Grace）以及「宅男行不行」（The Big Bang Theory）等高收視神劇，背後都有著他運籌帷幄的匠心身影。

作為好萊塢多鏡頭情景喜劇的開創者，詹姆斯伯羅斯的非凡才華曾讓他在業界獲獎無數，生涯更創下高達46次的艾美獎提名紀錄，並成功將11座艾美獎盃收入囊中，更在2014年榮獲美國導演工會頒發的「電視終身成就獎」。

這位在好萊塢電視史上寫下無數輝煌篇章的多鏡頭情景喜劇大師，用一生的鏡頭捕捉了人性中最幽默與真誠的瞬間，如今轉身謝幕，留給全球影迷無限的感傷與懷念。

精華 FAQ

  • 根據家屬聲明，詹姆斯伯羅斯已於19日安詳離世，享壽85歲，並在家人的陪伴下平靜走完人生最後一程，消息令影迷與業界深感惋惜。

  • 他最廣為人知的是打造六人行，並參與歡樂酒店、威爾與格蕾絲、宅男行不行等經典喜劇，同時創下46次艾美獎提名、11次得獎的亮眼紀錄。

  • 文章形容他是好萊塢多鏡頭情景喜劇的開創者，憑幽默、真誠與對人性的理解，塑造無數經典角色，也被視為帶給全球觀眾歡笑與感動的重要推手。

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