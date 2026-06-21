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閨密和好了 泰勒絲邀「花邊教主」布蕾克萊芙莉參加婚禮

編譯俞仲慈／綜合報導
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泰勒絲(左)與布蕾克萊芙莉(右)言歸於好，圖為兩人2024年2月11日在拉斯維加...
泰勒絲(左)與布蕾克萊芙莉(右)言歸於好，圖為兩人2024年2月11日在拉斯維加斯觀看NFL比賽。（路透資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：泰勒絲據報已主動邀請布蕾克萊芙莉參加婚禮。
  • 重點二：兩人透過電話試探性和解，關係出現修復跡象。
  • 重點三：萊芙莉曾因官司牽連泰勒絲，雙方一度鬧翻。

歌壇天后泰勒絲(Taylor Swift)與「花邊教主」布蕾克萊芙莉(Blake Lively)一度因立場不合而鬧翻，不過最近正在緊鑼密鼓籌辦婚禮的泰勒絲決定伸出橄欖枝，邀請昔日閨密參加婚禮，希望言歸於好。

根據八卦新聞Page Six報導，知情人士20日向每日郵報(Daily Mail)證實，泰勒絲與萊芙莉兩人「已經透過電話交談」並補充道：「泰勒絲身邊的人都知道萊芙莉可能出席婚禮，即便她不去，也絕非因為她不受歡迎。」

另一位消息人士也宣稱：「萊芙莉即將迎來第二次機會，她們已經進行某種試探性對話，以重建彼此信任，如今泰勒絲態度轉變，萊芙莉也慢慢重新融入泰勒絲圈子。」

報導指出，電影「失蹤網紅」(Simple Favor)女主角、現年38歲的萊芙莉已經選好禮服，極可能出席婚禮，第三位消息人士也宣稱「她不想被人認為拒絕參加婚禮」，因為「形象對她來說非常重要」，不過雙方經紀人未向證實此事。

36歲的泰勒絲與萊芙莉原本是形影不離的好閨密，卻因為萊芙莉與電影「到我們為止」(It Ends with Us)導演賈斯汀巴爾多尼(Justin Baldoni)職場性騷擾，還設局將無辜的泰勒絲捲入，導致兩人關係破裂，因此早在今年5月就有報導泰勒絲不打算邀請萊芙莉參加婚禮。

不過根據解封的法庭文件顯示，萊芙莉曾試圖與歌壇天后修復關係，因此在性騷擾官司落幕後，當時即有知情人士預告萊芙莉收到婚禮邀請函的可能性「大大增加」。

另外，萊芙莉的官司還掀起一個案外案，法庭文件披露後，讓泰勒絲另一位閨密、也就是影星麥爾斯泰勒(Miles Teller)妻子克萊(Keleigh Teller)決定和泰勒絲保持距離，知情人士透露「克萊不想捲入其中，而且不敢相信她們兩人有那種對話。」

精華 FAQ

  • 兩人原本因立場與官司牽連而疏遠，如今傳出已透過電話交談，並進行試探性對話，顯示雙方正在嘗試重建信任，關係有明顯回暖跡象。

  • 消息人士稱布蕾克萊芙莉已選好禮服，極可能出席婚禮；即使最後沒去，也不代表她不受歡迎，外界普遍解讀為她重返泰勒絲圈子的機會增加。

  • 報導指布蕾克萊芙莉因與電影導演賈斯汀巴爾多尼的性騷擾爭議，還把泰勒絲捲入其中，導致友情破裂；此事也讓泰勒絲另一位閨密克萊選擇保持距離。

泰勒絲

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